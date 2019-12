Transavia annonce 14 nouvelles destinations depuis l’aéroport de Montpellier

L'aéroport de Montpellier Méditerranée (AMM) est passé au vert. Vert comme la couleur de Transavia France*, compagnie low-cost du groupe Air France-KLM qui vient d'implanter à Montpellier sa 4e base en France après Paris-Orly (sa base historique), Nantes et Lyon (ouvertes en 2010). Avec deux avions basée, elle est la seule compagnie low-cost sur l'aéroport montpelliérain.

Le 2 décembre, Nathalie Stubler, P-dg de Transavia France, s'est déplacée à Montpellier pour présenter une première vague de destinations au départ de Montpellier : « Le programme que nous présentons va permettre à la fois de répondre à une demande très forte des habitants d'avoir accès à une offre low-cost depuis l'aéroport de Montpellier mais aussi de participer à l'attractivité du territoire en accueillant de nouveaux touristes ».

Nathalie Stubler et Emmanuel Brehmer.

La compagnie annonce donc 14 premières nouvelles destinations, sur les 20 prévues, qui viennent s'ajouter à la ligne Montpellier-Rotterdam déjà opérée par Transavia Pays-Bas :

Depuis ce 2 décembre, 11 h, les réservations sont ouvertes sur le site de Transavia France mais c'est le 3 avril 2020 à 6 heures du matin qu'aura lieu le premier vol de la compagnie depuis le tarmac montpelliérain, en direction de Faro.

« Il faut bien prendre la mesure de ce qui se produit actuellement pour l'Aéroport Montpellier Méditerranée bien sûr, mais aussi et surtout pour l'aire urbaine de Montpellier, l'Est de la région Occitanie et l'Ouest de la région PACA, souligne Emmanuel Brehmer, Président du Directoire de l'aéroport de Montpellier. Avec les 14 destinations nouvelles, nous offrirons 53 destinations au départ de Montpellier à l'été 2020... Nombre des destinations annoncées par Transavia étaient souhaitées, voire revendiquées avec force, par des habitants, des associations, des entreprises ou des collectivités. Cette révolution bleu-blanc-vert a été rendue possible par la qualité des échanges avec les équipes de Transavia. Grâce à cette offre, maintenant, je dis aux habitants de cette région : oubliez Marseille, partez de chez vous ! ».