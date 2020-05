Le vélo, petite Reine de la crise ? Cyrpeo veut y croire…

« C'est presque incroyable, ça redémarre sur les chapeaux de roue, s'exclame Thomas Boutin quand on l'interroge sur sa petite entreprise dédiée au vélo. Dès la 1e semaine de mai, on a senti que les gens revenaient en magasins, et aujourd'hui, on connait un afflux trois à quatre fois supérieur à d'habitude ! Si ça continue comme ça, il est possible que fin juin, on ait compensé l'activité perdue durant le confinement. »

L'entrepreneur est à la tête de Cyrpeo, une entreprise dont le siège est à Lunel (34) et qui est entièrement dédiée au vélo. Il compte notamment trois boutiques à Lunel et Montpellier, pour la vente, la réparation et la location de vélo.

Mais ce ne sont pas ses seuls créneaux. Discover France et Cap Vélo sont deux filiales spécialisées dans l'organisation de séjours à vélo en France et en Europe, la première pour une clientèle américaine, la deuxième pour une clientèle européenne (les deux n'ayant pas les mêmes attentes et exigences).

Troisième pilier du groupe Cyrpeo : la location de vélos et l'encadrement de groupe (Cyrpeo Services).

Au total, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 5,8 M€ (dont 2,7 M€ pour les magasins, 2,5 M€ pour l'activité agence de voyage, et 700 000 € pour la location-encadrement), et emploie 28 salariés dont 3 aux États-Unis.

Une saison quasi blanche

« Nos magasins pouvaient rester ouverts durant le confinement et c'est ce que nous avons fait, ce qui nous a permis de conserver une faible activité et a facilité la reprise car les équipes étaient prêtes, souligne-t-il. Nous avons bénéficié de la bonne image du vélo durant le confinement comme mode de transport idéal. A ça s'est ajouté la frustration d'avoir été confinés et aujourd'hui de ne pas pouvoir aller loin donc le vélo est idéal. L'autre booster, c'est le coup de pouce de l'État qui prend en charge 50 € pour faire réparer son vélo... Les gens viennent donc faire réparer mais on observe aussi une sorte de frénésie sur l'achat de vélos, avec une forte progression sur le vélo électrique mais pas au détriment du vélo musculaire. »

Pourtant, malgré cet enthousiasme, il sait déjà que l'année 2020 sera une année globalement compliquée du point de vue de ses activités et de la rentabilité de l'entreprise : « Normalement, Discover France et Cap Vélo organise entre 1 500 et 2 000 séjours par an. Depuis le 16 mars, cette activité est à l'arrêt complet. Nous...