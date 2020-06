Comment la Cité de Carcassonne et le Pont du Gard préparent la saison estivale post-Covid

Destinations de renommée mondiale, la Cité de Carcassonne et le site du Pont du Gard accueillent chaque année à eux deux 3,5 millions de visiteurs.

Touchés par la crise sanitaire, les deux sites, qui viennent de réamorcer en douceur leur activité, prédisent un retour à la normale en... 2022 seulement. En attendant, chaque structure met en place ses offres touristiques.

Cité de Carcassonne : - 30 % de fréquentation

Inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, la Cité de Carcassonne, qui concentre habituellement 85 % de son activité touristique sur six mois, retrouve peu à peu un semblant de normalité.

Dotée d'une position géographique privilégiée, à mi-chemin entre Toulouse et Montpellier, avec un axe autoroutier (A61) reliant la mer Méditerranée et l'océan Atlantique et un aéroport dynamique (500 000 passagers chaque année), la ville de 48 000 habitants accueille une clientèle internationale : 40 % de français contre 60 % d'étrangers, dont 16 % de visiteurs espagnols et 25 % d'Europe du Nord et de l'Est.

« Cet été, la clientèle risque d'être majoritairement française. Néanmoins nous avons bon espoir pour la confirmation, d'ici deux semaines, de la réouverture des frontières européennes », confie Gilles Clemente, directeur de l'Office de Tourisme (OT) de Carcassonne, qui prédit néanmoins, en avant et arrière-saison, une chute de fréquentation d'au moins 30 %, induisant, de fait, une diminution des recettes.

Lancement d'une appli pour découvrir la cité audoise

En 2019, à elle seule, la taxe de séjour avait rapporté 700 000 €. Pour autant, l'OT, qui emploie 15 salariés permanents et habituellement 15 saisonniers (un seul poste est programmé cet été) a pris des mesures pour adapter son offre touristique.

« Les règles de distanciation limitant les rassemblements à 10 personnes, les conditions promettent d'être optimales pour les visites guidées. Cela laissera plus de temps pour découvrir le patrimoine », se rassure Gilles Clemente.

Il a travaillé avec ses 19 guides conférenciers indépendants sur des thématiques insolites : découverte nocturne de la cité, exploration de la partie gallo-romaine de la cité médiévale, chasse au trésor, ateliers pour enfants, passeport local permettant de découvrir Carcassonne et ses environs (dans un rayon de 45 minutes autour).

Pour aller encore plus loin et séduire des visiteurs très autonomes, l'OT a investi 50 000 € dans la...