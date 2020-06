Œnotourisme : comment les vignerons s’adaptent au contexte Covid-19

Et si le Covid-19 se révélait une opportunité pour le développement de l'œnotourisme dans la région ? C'est l'hypothèse audacieuse que soutient Marc Jonas, consultant en œnotourisme basé à Nîmes.

« Les deux mois de confinement durant lesquels les Français ont été privés de contacts humains, de nature et d'activités épanouissantes, ont généré de la frustration et une appétence plus forte encore pour des pratiques faisant sens, confie-t-il. L'offre oenotouristique peut répondre à ces attentes, pour peu que les vignerons mettent en avant un point majeur d'attractivité : l'aspect vivant, authentique de la destination, qui ne peut être garanti que par l'implication des autochtones. »

Dans les entreprises, tout est mis en œuvre, après une saison de printemps catastrophique, pour sauver la saison estivale.

« Les deux mois de confinement nous ont fait perdre toute la clientèle des séminaires d'entreprise, qui généralement réserve à cette période. Et habituellement l'été, nous accueillons une clientèle plus familiale qui, pour 90 %, est étrangère, », raconte Mélanie Ceysson, responsable de la communication du Château des Carasses à Quarante et du château Saint-Pierre de Serjac à Puissalicon, deux résidences hôtelières haut de gamme, nichées au cœur de domaines viticoles héraultaise. Cette année, nous avons revu nos tarifs pour capter des touristes français. Nous maintenons une offre haut de gamme, mais en nous adaptant au contexte : nos restaurants seront ouverts en terrasse avec une jauge de clients plus limitée et nous proposerons des livraisons de repas ou des formules "paniers du chef" avec tous les produits pour cuisiner les recettes du chef dans nos sites. Nous avons programmé leur réouverture le 15 juin et les réservations sont pour le moment plutôt encourageantes. »