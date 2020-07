Crise et tourisme : quand toute une filière entame sa mue

Alors que la saison estivale démarre enfin, il scrute de près les évolutions engendrées par la crise sanitaire et les attentes des acteurs économiques. A l'Open Tourisme Lab, le directeur Emmanuel Bobin sait que le Covid-19 aura des répercussions durables pour la filière touristique qui doit accélérer sa mue. Et que cette transformation passera nécessairement par l'innovation, raison d'être de l'Open Tourisme Lab.

La structure, initiée par la Région Occitanie et Nîmes Métropole en 2017 et implantée à Nîmes, est un accélérateur de projets innovants du secteur touristique. Cette plate-forme d'innovation dédiée accompagne des start-ups (une quinzaine actuellement pour la 3e promotion) mais aussi des acteurs économiques traditionnels du tourisme (territoires ou grands groupes). Elle met en lien les premières avec les seconds, en quête d'innovation pour adapter leurs services et leurs produits aux attentes mouvantes du marché.

« Il y a urgence et la réponse est dans l'innovation »

Première observation faite par le directeur de l'Open Tourisme Lab : « La crise a agi comme un véritable révélateur de la nécessité d'accélérer le processus de digitalisation de la chaîne du tourisme et des acteurs de la filière ».