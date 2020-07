Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi : "Nous sommes passés d’un choc traumatique à l’espoir"

Quel impact le Covid-19 a-t-il eu sur votre ville ?

« D'un point de vue sanitaire, la crise n'a pas été trop agressive car nous avons eu très peu de malades et aucun décès à déplorer. En revanche, sur le plan économique, cette crise a été particulièrement violente, d'autant que pour les stations du littoral, l'activité de l'économie touristique s'annualisant de plus en plus, l'avant-saison est capitale... La période de confinement a mis des entreprises en difficulté. Le manque de visibilité sur l'avenir conduisant tous les acteurs de l'économie touristique à émettre des hypothèses, ils se sont tournés vers leurs organismes consulaires et vers les collectivités. Il nous a donc fallu apprécier leurs problématiques puis prendre des décisions. »

Quelles mesures de soutien aux entreprises avez-vous mis en place ?

« En premier lieu, l'exonération de la redevance sur l'occupation du domaine public pour...