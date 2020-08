« Ce qui sauve la saison, c’est la clientèle française, régionale et locale » (Jean Pinard, CRT Occitanie)

L'été s'achève. Un été particulier, marqué au sceau de la crise sanitaire. Dans une région comme l'Occitanie, où le tourisme est un pilier économique, le bilan de la saison est observé à la loupe, et il en va de la survie de bon nombre de professionnel du secteur...

« Notre enquête de conjoncture est en cours de déchiffrage, notamment sur le mois d'août, et nous ferons un bilan chiffré précis le 9 septembre prochain, déclare Jean Pinard, directeur général du Comité régional du tourisme (CRT) d'Occitanie, à La Tribune le 31 août. Si on évalue la saison au regard de la crise du Covid, on peut parler de bonne saison, voire même très bonne. Mais si on évacue le Covid, la saison 2020 est dans un standard de fréquentation estivale. Mais pas de triomphalisme, car la situation est contrastée. Par exemple, concernant les hébergements, il y a de fortes chances pour que le camping à la campagne, le camping à la ferme ou les gîtes ruraux aient fait des scores supérieurs à l'an passé mais ça ne compensera pas forcément les manques à gagner des nuits d'hôtels dans les grandes villes où la situation est difficile pour les professionnels du tourisme... »