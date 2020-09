Tourisme : l'arrière-pays plébiscité mais les sites naturels saturés

Le Parc Naturel du Haut Languedoc, le Parc National des Cévennes et les Gorges de l'Hérault sortent d'une haute saison touristique plus intense que prévue. Si la clientèle européenne étrangère a largement chuté - en moyenne une baisse de 60 % -, ce sont les Français partis à la découverte de leur pays et la clientèle locale qui semblent avoir pris le relai sur ces destinations.

L'effet post-confinement a joué son rôle, amenant sur ces territoires touristiques une clientèle nouvelle, à la recherche d'un bain de nature.