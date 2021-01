Tourisme fluvial : Voies Navigables de France reconduit son soutien à la filière

Interdiction de naviguer au printemps 2020, désaffection des touristes, fermeture des établissements à plusieurs reprises durant l'année. Malgré les mesures mises en œuvre dès 2020 par Voies Navigables de France (VNF) et le gouvernement, l'année 2020 a été difficile pour les acteurs du tourisme fluvial qui attaquent 2021 dans une situation de grande fragilité financière.

Avec près de 900 km de voies navigables et flottables, réparties sur 21 voies (10 canaux, 3 rivières, 6 fleuves et 2 branches secondaires), le tourisme fluvial représente, en Occitanie, un enjeu majeur pour les trois segments de la navigation : bateaux promenade, bateaux de location et péniches-hôtels. En 2019, les retombées économiques de la plaisance fluviale sur le réseau géré par VNF en Occitanie s'élevaient à plus de 50 millions d'euros.

La clientèle étrangère absente

Mais la filière a subi la crise de plein fouet. Selon les données du Comité régional du tourisme et de VNF, seulement 5 % d'étrangers ont navigué cette année sur le canal latéral à la Garonne, et 20 % sur le Canal du Midi.