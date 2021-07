Les recettes d’Edeis pour animer les monuments romains nîmois

Les monuments sont romains mais la technique ressemble à celle du Cheval de Troie... Après l'aéroport de Nîmes, Edeis gèrera les monuments romains de la ville.

A la surprise de bon nombre, jusqu'aux rangs même de la majorité municipale, le groupe Edeis vient donc de remporter pour trois ans la délégation de service public pour la gestion des monuments antiques de la ville (Arènes, Maison Carrée, Tour Magne) au nez et à la barbe de Culturespaces, filiale d'Engie, qui avait été la première (et la seule) entreprise privée à gagner les précédents concours depuis 2006.

Ce contrat s'entend hors spectacles tauromachiques et festivals musicaux d'été.

« Nous nous positionnons comme l'allié des territoires, argumente Olivier Galzi, vice-président d'Edeis. Les aéroports sont des outils, ils doivent apporter des services aux collectivités, à ses entreprises mais aussi à la population avec une offre culturelle. Or, Nîmes est la porte d'une région, la grande Provence, qui n'existe pas sur le plan administratif, mais qui se révèle très cohérente sur le plan touristique, économique et culturel. Et en réalité, quand on exploite une infrastructure telle qu'un aéroport, on travaille déjà au développement de ces secteurs. »