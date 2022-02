Pourquoi Belambra investit 8 millions d’euros (sur 42) dans un Club vacances au Grau-du-Roi

La Banque des territoires, Grand M Group* et Belambra ont investi 42 millions d'euros pour réhabiliter, au Grau-du-Roi, un site touristique tombé en désuétude depuis les années 2010, et le transformer en club de vacances quatre étoiles. L'établissement sera inauguré le 9 avril prochain.

« Le Club Les Salins sera l'un des plus grands de notre réseau, indique Alexis Gardy, président de Belambra. Le site présente des atouts indéniables : outre sa situation les pieds dans l'eau, il est facilement accessible, à la jonction du port de pêche du Grau-du-Roi et du port de plaisance de Port-Camargue. Entièrement réhabilité avec une dimension de services de haute qualité, doté d'un parking, ce club, bien ancré dans une destination riche en patrimoine et culture, se veut à l'image de l'expérience Belambra. »

Pour la commune, la réhabilitation du site avec l'implantation de Belambra est une opportunité qui cadre parfaitement avec les ambitions du Plan Littoral 21 visant une montée en gamme de l'hébergement touristique sur l'ensemble du littoral d'Occitanie.

« Lorsque nous sommes arrivés à nos responsabilités en 2014, la commune était déjà propriétaire des murs de cette résidence, rappelle Robert Crauste, maire du Grau-du-Roi. Il y avait un opérateur gestionnaire mais la résidence, très vieillissante, ne répondait plus aux qualités d'accueil touristique requises. Notre dette consolidée étant alors de 70 millions d'euros, et nous avons pris la décision de vendre les murs à la Caisse des Dépôts. Je ne peux que me réjouir de cette opération qui permet à la fois de nous désendetter en récupérant 15 millions d'euros, de revaloriser le site avec un opérateur touristique de haut niveau et de favoriser la création d'emplois. »