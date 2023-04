Tourisme : comment le groupe Belambra séduit et recrute 500 collaborateurs en Occitanie

Après un bilan hivernal positif marqué notamment par le retour de la clientèle internationale dans ses 15 clubs de vacances en montagne, Belambra (200 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022) prépare l'été 2023 en lançant une campagne nationale de recrutements : pas moins de 1.500 postes sont à pourvoir, dont 500 en Occitanie pour ses clubs de Rocamadour (Lot), Gruissan (Aude), Balaruc-les-Bains (Hérault), Port-Camargue (Gard) et La Grande Motte (Hérault).

Alors qu'une dernière enquête réalisée par l'antenne régionale de Pôle Emploi dévoile que 29% des entreprises sont confrontées à des problèmes de turn-over le numéro un des clubs de vacances en France se dit serein.

« Nous abordons l'été avec optimisme, assure Alexis Gardy, président du groupe Belambra. Le tourisme est plus que jamais un secteur dynamique, la saison hiver 2023 l'a encore démontrée. Nos métiers doivent désormais retrouver leur attractivité. »

Montée en compétences

Pour cette nouvelle phase de recrutement, Belambra a particulièrement ciblé les réseaux sociaux avec une série visuelle « au plus vrai des talents » mettant en avant « l'épanouissement » de ses futurs collaborateurs.

« Notre mission est d'accompagner, de former et de développer les talents de nos collaborateurs en leur permettant d'acquérir des compétences, déclare Alexis Gardy. Nos équipes ont la chance de pouvoir travailler sur différents types de métiers, avec de fortes possibilités de montée en compétences : ainsi un stagiaire en animation peut gravir les échelons et se retrouver un jour directeur d'un club. Cette responsabilisation rapide est une opportunité pour donner envie de s'engager dans l'entreprise sur le long terme. C'est d'autant plus primordial pour nous que l'épanouissement de nos collaborateurs est intimement lié à la satisfaction de nos clients qui ne cesse de croître. Notre NPS (Net Promoter Score, indicateur permettant de mesurer la satisfaction et fidélité client, NDLR) a d'ailleurs été multiplié par trois cette année. »

Adapter la politique RH

Avec plus de cinquante destinations en France, le groupe Belambra offre désormais la possibilité de travailler sur deux saisons consécutives (été et hiver). Pour fidéliser ses salariés, le groupe propose également de plus en plus de contrats en CDI : une cinquantaine de saisonniers ont ainsi vu leur statut évoluer depuis deux ans en CDI.

L'un des principaux freins au recrutement saisonnier étant le logement, Belambra propose un hébergement contre une participation faible et la prise en charge des repas.

« Certains métiers restent en tension, je pense notamment au secteur de la restauration - sur les postes de chef de cuisine, chef de partie, cuisiniers - ou de l'animation enfants, mais d'une manière générale on revient à des équilibres proches de ceux d'avant crise, analyse le président de Belambra. A ce jour, Belambra est au milieu du gué puisque nous avons recruté 50% des postes ouverts. »

Concurrence

Pas sûr que la plupart des entreprises abordent la saison estivale avec la même sérénité. Organisée le 25 mars dernier, dans le club Belambra de La Grande Motte, la 7e édition du Forum Littoral de l'emploi saisonnier dresse un bilan en demi-teinte : malgré les 500 offres d'emploi proposées par 150 entreprises du territoire, la fréquentation, en légère hausse par rapport à l'an dernier, est restée faible (850 visiteurs).

Dans un contexte très concurrentiel, chacun rivalise pour attirer les précieux candidats. A l'image du village club Mileade qui ouvre 120 postes en Occitanie, avec ou sans qualification, mutuelle prise en charge à 60%, prime de 13e mois ou encore bon de réduction pour des vacances...