En Occitanie, la croisade de trois hôteliers contre Airbnb

Soutenus par l'Union des métiers de l'Industrie Hôtelière (UMIH), 26 établissements hôteliers dans quinze départements en France ont décidé de partir en croisade contre Airbnb en l'assignant en justice pour concurrence déloyale.

En Occitanie, trois hôteliers montent au créneau : dans les Pyrénées-Orientales, Brice Sannac, président de l'UMIH 66 et hôtelier à Banyuls-sur-Mer (hôtel Les Elmes) et à Collioure (Maison Nova), et Florence Bellais, exploitante d'établissement à Saint Cyprien (hôtel Le Belvédère), ainsi que dans le Gard, Eric Bouget, président de l'UMIH 30 et hôtelier à Saint-Laurent d'Aigouze (hôtel Lou Garbin).

« Cela fait plusieurs mois que nous nous mobilisons dans cette action contre Airbnb après celle lancée par l'UMIH en 2018, indique Brice Sannac. Nous nous battons contre un géant américain qui impose à l'Etat ses règles et joue avec la fiscalité comme cela l'arrange. »

Inégalité fiscale

Les hôteliers reprochent à la plateforme de ne pas respecter ses obligations : pas de numéro d'enregistrement alors que le bien est situé dans l'une des 300 communes de France qui l'imposent, des annonces de plus de 120 jours qui ne sont pas supprimées pour les résidences principales, aucun contrôle sur les propriétaires qui louent sans autorisation, des manquements à l'obligation de surveillance de contenus, ou encore des annonces illicites en violation de la réglementation applicable (code du tourisme, de la construction et de l'habitation, code de l'urbanisme). Ils dénoncent également un problème de taxe de séjour.

« La France compte 17.400 hôtels, soit environ 652.000 chambres qui collectent 508 millions d'euros de taxe de séjour, contextualise Brice Sannac. De son côté, la plateforme Airbnb propose à la location près de 1,5 millions d'appartements, de chambres ou de maisons et déclare reverser 188 millions d'euros de taxes de séjour. Elle est où l'égalité fiscale ? »

« Deux poids deux mesures »

Dans le village gardois de Saint-Laurent d'Aigouze (3.700 habitants), un seul hôtel, celui d'Eric Bouget, établissement de 20 chambres classé trois étoiles. Avec un salarié en CDI et sept saisonniers, l'hôtelier travaille sept jours sur sept et neuf mois sur douze, mais s'inquiète du contexte concurrentiel.

« Un hôtelier a une marge nette avant impôts de 5 à 10%, contre 60 à 70% pour Airbnb, alerte Eric Bouget. Nous formons des jeunes, nous créons des emplois, nous participons à la vie économique de la ville. Nous sommes un métier de services qui nécessite une présence 24h/24 pour nos clients et nous respectons des règles de sécurité stricte en termes d'incendie, d'accessibilité et d'hygiène. Or ces règles sont quasi inexistantes pour les plateformes. Il y a vraiment deux poids deux mesures mais le préjudice financier et moral est bien là. Dans mon village, plus de 1.000 logements sont à la location sur la plateforme ! J'ai 55 ans, mon fils va prendre le relais avec une baisse de l'activité de 10 à 20%. »

« Des villes fantômes »

Présidente UMIH Hôtellerie, Véronique Siegel assure ne pas remettre en cause l'économie des plateformes : « Nous ne sommes pas contre les plateformes, mais les conséquences du non respect de la loi française dépassent aujourd'hui la seule concurrence déloyale contre l'hôtellerie. La plateforme est en train de créer une dérégulation totale du marché locatif et amplifie la crise du logement ».

« Sur la Côte Vermeille, il est devenu impossible de se loger en raison du dumping fait par Airbnb, ajoute Brice Sannac. Les prix ont flambé, des immeubles entiers sont habités par des loueurs Airbnb. On ne trouve plus de logement pour nos salariés, particulièrement les saisonniers. On a désormais des villes fantômes. Il serait urgent de faire un inventaire exhaustif de tous les appartements, comme le font la Finlande ou le Québec, pour qu'il y ait un agrément de meublés de tourisme. Et laisser aux maires la possibilité d'abaisser la règle des 120 jours de location pour une résidence principale. »

« Aller au bout de ses convictions »

L'assignation devant le tribunal de commerce de Lisieux a été notifiée à la société Airbnb Ireland, établie à Dublin, par l'avocat Jonathan Bellaïche, du cabinet d'avocats Goldwin. L'avocat a déjà défendu l'intercommunalité d'Oléron et obtenu en avril dernier la condamnation de la plateforme (1,3 million d'euros d'amende) et avait également gagné une bataille juridique contre Uber, condamné à verser près de 850.000 euros à des taxis pour concurrence déloyale. Cette fois, les hôteliers réclament 9,2 millions d'euros de dédommagement. Pour autant, dans cette croisade, ils sont peu nombreux à s'engager.

« J'ai engagé entre 4.000 et 5.000 euros de frais dans ce combat et je dois dire que ne suis pas le plus populaire à Collioure mais il faut aller au bout de ses convictions, plaide Brice Sannac. Je ne remets absolument pas en cause le droit des gens à louer leur logement et je ne fais pas la guerre aux locations saisonnières. Je ne suis d'ailleurs pas contre le modèle mais contre les pratiques et le manque de réglementation. Je n'attends pas qu'Airbnb soit condamné mais qu'il y ait une vraie prise de conscience de respect de la loi. »

De son côté, Airbnb rétorque, en publiant sur son site : « Contribuant aujourd'hui à près de 1% du PIB français, les locations de courte durée ne se contentent pas de stimuler et disperser le tourisme dans de nombreuses communautés, elles soutiennent également la résilience de l'économie française en période d'incertitude ».

L'audience est prévue le 6 septembre 2024.