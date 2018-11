Le CA Center, un tiers lieu dédié à l’innovation et au business

Inauguré en avril 2018, le CA Center, navire amiral du Crédit Agricole du Languedoc implanté dans le nouveau quartier d'affaires de l'@7 Center à Montpellier, est, à bien des égards, une vitrine et un laboratoire pour l'ensemble du groupe.

« Ce projet nous permet de tester un certain nombre d'orientations dans le cadre de notre transition digitale et managériale », résume Laurent Brieu, responsable du projet Village by CA jusqu'à son lancement et aujourd'hui responsable de la Banque d'Affaires et d'investissement du Crédit Agricole du Languedoc.

Un lieu de vie pour phosphorer

Composé de six niveaux, le bâtiment (6 000 m²) se veut un véritable écosystème dédié aux entrepreneurs régionaux. Les aménagements ont été conçus pour favoriser le travail collaboratif (open spaces, espaces de co-création...) et pour optimiser les moyens par la mutualisation des fonctionnalités : bureaux de réception clients, salles de réunion, la Place du Village by CA... sont accessibles sur réservation via un applicatif commun à tous. Explorant de nouvelles voies de partage, le CA Center accueille même un café privé exploité par Bibal.

À peine onze mois après son ouverture, le Village by CA, qui occupe le rez-de-chaussée et le premier étage, fait le plein. L'accélérateur de starts-ups en post incubation accueille (convention de location de 3 ans) 17 pépites locales et les retours sont déjà très positifs.

« Le Village by CA fonctionne en mode « Open Innovation ». Nos différents partenaires (Altrad, GGL, IBM, Nicollin... soit une trentaine d'entreprises) apportent leur expérience entrepreneuriale sous forme de mentorat. De leur côté, les start-ups accélérées (Mon Chasseur Immo, La Valériane, Keetiz, Plussh...) aident ces groupes dans leur démarche de transformation numérique », explique Laurent Brieu.

Veille sur l'innovation

Au second et troisième étage du bâtiment, CATS a installé un centre de R&D pour les applications mobiles du groupe. L'Atelier Digital est un laboratoire d'idées tourné vers l'innovation digitale, un lieu de créativité et d'expérimentation des nouveaux usages. 90 personnes travaillent en collaboration avec les caisses régionales du Crédit Agricole et avec les partenaires technologiques de CATS.

Enfin, les deux derniers étages sont dédiés à l'accompagnement financier des entrepreneurs, dans leurs projets d'investissement, d'ingénierie patrimoniale ou sociale, dans leurs activités d'import ou d'export... Non seulement ce centre d'affaires intègre les agences dédiées aux entreprises, mais il pilote les domaines d'expertise (Banque d'Affaires, Banque Privée, Capital Investissement - SOFILARO et CALEN, International...), et accueille les filières d'excellence de CAL (Agriculture, Energies Renouvelables, Immobilier...).