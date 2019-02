La Tribune lance sa nouvelle formule le 15 février

Parce que l'économie ne cesse d'évoluer dans toutes ses dimensions, La Tribune lance officiellement, en kiosque et en version numérique, une formule remaniée et centrée sur les grands enjeux des transitions industrielles, écologiques et sociétales en cours.

Cette nouvelle offre à forte valeur ajoutée - qui sera complétée, à court terme, d'un site web lui aussi repensé - est disponible à compter du vendredi 15 février. Au niveau national, une grande opération de lancement a eu lieu à Bercy, le 13 février, lors d'une soirée de prestige organisée par EY, en présence du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire.

Avec cette nouvelle formule, La Tribune se positionne comme le média de la transformation économique telle qu'elle se produit, se vit et se diffuse en France et dans le monde depuis les territoires.

La création d'un deuxième cahier dédié aux régions permettra de zoomer sur les moteurs de cette transformation, en mettant en lumière les entreprises les plus médiatiques comme les moins visibles, toutes vecteurs d'innovation, de création de richesse et d'emplois.

Des défis technologiques aux grandes transformations de la ville, en passant par les nouveaux paradigmes de la mixité et de l'inclusion, La Tribune sera le reflet hebdomadaire de cette actualité foisonnante, en s'appuyant sur l'expertise d'un réseau de rédactions décentralisées sans équivalent dans la presse économique.

En Occitanie, La Tribune dispose de deux rédactions, à Montpellier et à Toulouse. Elle génère une audience moyenne de 230 000 visiteurs uniques par mois.