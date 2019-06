Première table-ronde de Women for Future 2019 (Crédits : Guilhem Canal)

Dans cette vidéo, retrouvez l'événement Women for Future de La Tribune, dont l'édition 2019, organisée le 18 juin à Montpellier, a attiré plus de 400 participant(e)s. Au menu : networking, ateliers thématiques, et tables-rondes sur l'engagement des femmes dans la transformation économique en cours.