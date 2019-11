Gala des Ambassadeurs 2019 : qui sont les entreprises en lice ?

Près de 800 participants sont attendus au Gala des Ambassadeurs d'Occitanie, prévu le 12 novembre à l'Opéra Comédie de Montpellier. L'événement annuel organisé par La Tribune vise à distinguer les dirigeant(e)s d'entreprises et d'organisations qui, œuvrant sur tout le spectre socio-économique régional (industrie, santé, tourisme, culture, sport, etc.), portent l'image de l'Occitanie partout en France et dans le monde.

Nicolas Hazard, fondateur et président de Inco, sera le parrain de la soirée. Aux commandes de ce fonds fortement axé sur l'économie sociale, il a déjà accompagné plusieurs pépites régionales, et apportera son éclairage sur ces entreprises qui inventent "des alternatives pour un monde inclusif et durable".

Ce qu'exprime le Gala des Ambassadeurs

La mobilisation des institutions et des décideurs dans le jury du Gala des Ambassadeurs d'Occitanie traduit l'engagement des réseaux économiques locaux. On en recense plus de 800 dans l'ex-Languedoc-Roussillon, sous toutes les formes (syndicats professionnels, structures corporatistes, filières régionales, groupements territoriaux, clusters, pôles, etc.). Les plus emblématiques ont travaillé, en lien avec La Tribune, à la sélection des entreprises en lice pour cette édition 2019, issues des cinq départements de l'ex-LR et de la métropole toulousaine.

De même, avec sept universités, 20 grandes écoles et près de 300 unités de recherche, l'Occitanie se classe au troisième rang national de production scientifique et au premier pour l'effort en R&D. La puissance de l'écosystème régional de l'innovation est, elle aussi, perceptible dans le sourcing des dossiers réunis pour le jury du Gala.

Qui seront les Ambassadeurs 2019 ?

Au cours de cette 3e édition du Gala des Ambassadeurs d'Occitanie, neuf trophées - les Palmes d'Oc, dessinées cette année par l'artiste montpelliérain Léo Cilas - seront remis dans autant de catégories :

Palme d'Oc "CROISSANCE BLEUE" : SeaBOOST (Montpellier), Thermes de Balaruc-les-Bains, Mercator Océan (Ramonville-Saint-Agne)

: SeaBOOST (Montpellier), Thermes de Balaruc-les-Bains, Mercator Océan (Ramonville-Saint-Agne) Palme d'Oc "INNOVATION" : CodinGame (Montpellier), ITK (Clapiers), Le Petit Béret (Béziers)

: CodinGame (Montpellier), ITK (Clapiers), Le Petit Béret (Béziers) Palme d'Oc "CULTURE, PATRIMOINE & TOURISME" : La Bambouseraie en Cévennes (Générargues), Les Fées Spéciales (Montpellier), Visa pour l'Image (Perpignan)

: La Bambouseraie en Cévennes (Générargues), Les Fées Spéciales (Montpellier), Visa pour l'Image (Perpignan) Palme d'Oc "ÉCOLOGIE" : Enerfip (Montpellier), Il Était Un Fruit (Montpellier), Microphyt (Baillargues)

: Enerfip (Montpellier), Il Était Un Fruit (Montpellier), Microphyt (Baillargues) Palme d'Oc "SAGA FAMILIALE" : Notilia (Nîmes), Tonnellerie Boutes (Narbonne), Atelier Tuffery (Florac)

: Notilia (Nîmes), Tonnellerie Boutes (Narbonne), Atelier Tuffery (Florac) Palme d'Oc "RECHERCHE & SANTÉ" : Advicenne (Nîmes), CHU de Montpellier, Centre Spatial Universitaire (Université de Montpellier)

: Advicenne (Nîmes), CHU de Montpellier, Centre Spatial Universitaire (Université de Montpellier) Palme d'Oc "MANAGER SPORTIF" : 3MUC (Montpellier), Dragons Catalans (Perpignan), Duqueine Engineering (Alès)

: 3MUC (Montpellier), Dragons Catalans (Perpignan), Duqueine Engineering (Alès) Palme d'Oc "JEUNE POUSSE" : IoTerop (Montpellier), Lunchr (Montpellier), Neocean (Montpellier)

: IoTerop (Montpellier), Lunchr (Montpellier), Neocean (Montpellier) Palme d'Oc "CHALLENGE INDUSTRIE" : Catana (Canet-en-Roussillon), France Résille (Malzieu-Ville), Symétrie (Nîmes)

Comme de tradition, le Gala se clôturera par la remise du trophée d'Ambassadeur de l'année, choisi dans l'ensemble des entreprises nominées. La soirée sera ponctuée par une série d'animations surprise, et par les interventions toujours piquantes du dessinateur Dadou.

Journal de la transformation économique, La Tribune entend ainsi valoriser le potentiel d'un territoire accompagnant les "change makers" qui développent des initiatives et des innovations à fort impact sociétal.

À l'occasion de ce 3e Gala, nous publierons, dans l'hebdomadaire en kiosque vendredi 8 novembre, une galerie de 30 portraits consacrés à celles et ceux qui incarnent les grandes transitions industrielles, écologiques et sociétales en cours.

