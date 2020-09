Women for future : où en est-on de la gouvernance au féminin ?

(Crédits : DR)

L'édition 2020 de l’événement Women for Future, organisé par La Tribune, se déroulera le 22 septembre au Domaine de Verchant. Il interrogera la gouvernance au féminin. Parrainé par l’écrivaine Diane Ducret, il donnera notamment la parole aux dirigeantes de Dell à Montpellier ou d’Iliad. Et mettra en lumière plusieurs femmes de la région qui se sont mobilisées pendant la crise Covid, démontrant courage et extrême résilience.