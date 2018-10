Alès Agglomération fait sa rentrée économique en partenariat avec La Tribune-Objectif et l'Ordre des experts-comptables. Une centaine de chefs d'entreprises sont attendus, mercredi 3 octobre, au Pôle Mécanique d'Alès de 8 heures à 10 heures, pour un Club de l'Eco dédié aux projets de développement de l'intercommunalité présidée par Max Roustan (LR) rassemblant 73 communes au nord du département du Gard.

Parmi les points en discussion : l'extension et la création de nouvelles zones d'activités économiques ; le développement des filières de formation ; l'appui aux filières d'excellence (automobile, économie sociale et solidaire ; agroalimentaire...), et à l'innovation.

Les projets seront présentés par Jalil Benabdilah, premier vice-président au Développement économique et à l'International d'Alès Agglomération et Annick Le Lan, directrice de l'agence de développement économique Alès Myriapolis, et en présence de Max Roustan. Des témoignages et réflexions de chefs d'entreprises ponctueront les débats.

Entrée libre. Inscription obligatoire : https://www.weezevent.com/club-eco-ales