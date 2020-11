"Les Ambassadeurs d’Occitanie, le LIVE", à suivre les 9 et 10 novembre

(Crédits : DR)

La 4e édition du Gala des Ambassadeurs se déroulant dans un contexte très particulier en raison de la crise du Covid-19, l'événement se réinvente et devient "les Ambassadeurs d'Occitanie, le LIVE", en 100 % digital ! Parrainé par l'économique Nicolas Bouzou, il sera l’occasion de mettre en lumière des entrepreneur(e)s ayant fait preuve d'innovation et de résilience pour traverser la crise et regarder l'avenir avec un certain optimisme.