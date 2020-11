"Le monde d’après existait avant, et le Covid nous y fait entrer plus vite" (Nicolas Bouzou)

A l'occasion de sa 4e édition, le Gala des Ambassadeurs d'Occitanie, organisé par La Tribune, se réinvente et devient "Les Ambassadeurs d'Occitanie, le LIVE", entièrement digital. Il met en lumière celles et ceux qui auront marqué l'année 2020, des entrepreneur(e)s qui ont fait preuve d'innovation, de résilience, et s'emploient à regarder l'avenir avec un certain optimisme.

Le premier rendez-vous a eu lieu le 9 novembre et a accueilli deux tables rondes et huit intervenants, sous l'œil avisé de l'économiste Nicolas Bouzou*.

D'emblée, l'économiste se veut rassurant.

« La récession attendue en novembre était de - 12 % par rapport à l'économie normale, alors qu'elle était de - 30 % au printemps, souligne-t-il. Mais dans cette période de défiance, le plan de relance gouvernemental ne peut pas encore jouer favorablement. Si on a une perspective en matière de vaccin, ce qui semble être le cas aujourd'hui, ça changera du tout au tout. Quant à la question d'hypothéquer l'avenir de nos enfants avec ce plan à 100 Mds €, je rappelle que soutenir l'économie aujourd'hui est une nécessité absolue. Mieux vaut laisser une dette qu'un pays ruiné. On aura toute la vie pour la rembourser. La priorité c'est de sortir d'ici ! »

Sortir mais comment ? Les territoires et le retour de la proximité sont-ils des clés ? Selon Nicolas Bouzou, « il faut que les Régions qui aident les entreprises puissent inscrire ces dépenses en investissement au moins durant l'état d'urgence sanitaire. Il faut une politique plus décentralisée, ce qu'on a un peu loupé jusqu'à présent alors que ça marche très bien en Allemagne... Toutes les crises se terminent, et alors on observe un instinct de vie fort qui tire l'économie vers le haut. L'enjeu c'est de localiser des activités sur nos territoires, par des écosystèmes, de créer des...