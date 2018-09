1e table-ronde du MAO 2018 (Crédits : Eric Durand)

Le Meeting Art Objectif 2018, organisé le 26 septembre par La Tribune-Objectif à La Panacée de Montpellier en présence de 200 participants, a réuni un plateau d'architectes, d'artistes et de promoteurs immobiliers pour s'interroger sur leurs collaborations, de plus en plus fréquentes et fécondes.