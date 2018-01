CES 2018  : délégation renforcée pour l'Occitanie

20 000 nouveaux produits sont dévoilés chaque année au Consumer Electronic Show de Las Vegas. Évènement incontournable, qu'apporte réellement ce grand salon aux entreprises d'Occitanie participantes ? Selon certaines start-ups locales, l'intérêt principal est de retrouver à un même endroit tout l'écosystème international...et français.

Ce CES 2018 sera la troisième participation de Plussh. Si la société ne sera pas sur l'espace exposants appelé Eureka Park (participation limité à deux ans pour un produit), elle veut en profiter pour faire de la veille et "anticiper les futures tendances".

"Nous avons vu l'arrivée de la 3D et sa fin. Aujourd'hui, la réalité virtuelle tient le haut du pavée. On regarde si on n'a pas raté quelque chose."