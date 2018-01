CES 2018 : La Tribune partenaire de French Village

Créé par Marc Lionel Gatto, French Village a réuni un collectif associant les Régions et territoires francophones, le Hub Institute, la Smart Building Aliance for Smart Cities, ou encore des relais dans cinq pays partenaires, et organise un hub de rencontre et de business pour les francophones en dehors des heures d'ouverture du CES de Las Vegas. La Tribune, premier média économique des métropoles, annonce un partenariat exclusif avec French Village à cette occasion.

L'opération permettra aux start-ups et entreprises inscrites à French Village de participer à des sessions de pitchs face à des investisseurs francophones, sur trois jours, venus respectivement du Québec, d'Afrique et d'Israël. Le plateau TV de French Village permettra aussi d'interroger les start-ups sur leur actualité et les développements engrangés sur le CES (La Tribune disposant en outre de trois envoyés spéciaux sur le salon).

L'édition 2017 de French Village a réuni 2 300 décideurs, et a permis d'organiser 180 pitchs. Les vidéos tournées à cette occasion sont disponibles sur ce lien.