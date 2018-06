La French Fab arrive dans les Pyrénées-Orientales

En attendant la labellisation French Tech début 2019, Perpignan Méditerranée Invest (PMI) annonce le déploiement du label French Fab au sein des industriels et start-ups des Pyrénées-Orientales. Lancé en 2017, la French Fab est destinée à mettre en valeur l'industrie française, son savoir-faire et ses innovations.

"Chasser en meute"

Pour le département catalan, ce label va lui permettre de créer un véritable écosystème industriel en fédérant les industries traditionnelles et les start-ups innovantes et ainsi favoriser les échanges et les collaborations. Leur permettre de « chasser en meute », résume Laurent Gauze, président de PMI.

Pour adhérer, « il n'y a pas de critères de taille, mais d'envie », précise Albert Badia, délégué territorial financement, garantie et innovation de Bpifrance Occitanie dans les P-O et l'Aude. Quelles entreprises sont concernées ? « Les grands groupes et tous ceux qui gravitent autour : PME, ETI, start-ups... », répond Albert Badia.

Bpifrance, engagée dans la French Fab, soutient les industriels et start-ups dans leurs projets d'internationalisation et d'innovation, à travers notamment des avances remboursables, en ce qui concerne l'aspect financier de l'accompagnement. La formation est également un axe de développement privilégié par l'établissement financier public, à l'heure où l'industrie connait une mutation sur de nombreux métiers et au moment où elle doit attirer les jeunes souvent réticents à travailler dans le milieu industriel.

Plus de visibilité globale

De nombreuses entreprises catalanes ont déjà adhéré au French Fab. Parmi elles, Caustier by STC, fabricant de machines de calibrage et de conditionnement de fruits et de légumes frais, pour qui le retour d'expérience est très positif.

Grâce au logo French Fab apposé à ses machines vendues notamment en Tunisie, l'industriel a pu constater une meilleure visibilité de ses produits ainsi qu'un réel engouement du Made in France. « Ce label est un gage de qualité à l'international », indique un représentant de l'entreprise.

Par ailleurs, PMI, annonce la reconduction du Train French Tech (Perpignan-Madrid), qui partira le 14 juin prochain et réunira des start-ups issues du département, de Montpellier, Toulouse, Gérone et Barcelone.