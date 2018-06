La 6e Créalia's Cup a mobilisé 15 partenaires

Sixième du genre, la Créalia's Cup, opération destinée à récolter des fonds reversés à l'association régionale qui finance les entreprises innovantes, s'est déroulée le 29 juin à Port-Camargue (30). Quinze entreprises, organisations et institutions ont cette année sponsorisé la régate, qui a vu dix équipages s'affronter en trois manches.

La compétition a été remportée par le bateau d'Ad'Occ, l'agence régionale de développement économique, pour sa première année de participation à la course, sur un podium complété par le Conseil régional Occitanie et la Caisse des Dépôts. Le reste du palmarès se déroule comme suit : 4) Géométrie Variable ; 5) EDF ; 6) Awadac/So-Buzz/Virdys/Plussh ; 7) Banque Populaire du Sud ; 8) Kaliop/Vogo/Move In Med ; 9) LeadeR Occitanie; 10) Eurex.

"On a vu des comportements d'équipes soudées, entre personnes qui souvent ne se connaissaient pas, ce qui correspond aux valeurs de Créalia Occitanie", apprécie son président Stéphane Marcel.

Mailler davantage l'Occitanie Ouest

La régate se déroulait un an après l'extension de Créalia Occitanie, née dix ans plus tôt dans l'ex-LR, au territoire de la grande région. A ce jour, l'association compte six souscripteurs dans l'ex-MP, et veut y accentuer son maillage.

Elle compte s'appuyer sur Ad'Occ, dont l'équipe va intégrer celle de Créalia Occitanie. Son objectif : lever 200 000 € par an pendant cinq ans auprès de partenaires de l'Occitanie Ouest.

"Au vu de la file d'attente des porteurs de projets qui nous sollicitent, la mayonnaise prend, mais il nous reste encore du travail pour bien nous implanter en Midi-Pyrénées, indique Stéphane Marcel. Nous allons travailler avec Ad'Occ pour constituer un réseau et trouver les entrepreneurs emblématiques qui vont nous booster. Il est normal de prendre un peu de temps pour expliquer le dispositif, qui permet de lever des fonds privés et de faire effet levier avec les fonds publics. Nous voulons créer un effet réseau là-bas, pour prouver ses vertus, comme on les voit sur une opération telle que Créalia's Cup."

Depuis sa création, Créalia Occitanie, plate-forme du réseau Initiative France, a investi 12,6 M€ dans les entreprises régionales innovantes sous forme de prêts d'honneur, soit 280 projets soutenus, et plus de 3 000 emplois créés. En 2017, l'association a été une nouvelle fois sélectionnée par le Fonds européen d'investissement dans le cadre du dispositif régional FOSTER TPE-PME.