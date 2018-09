Phytocontrol entre au capital de LabOxy

Situé à Nîmes (30), LabOxy, qui édite une plate-forme dédiée à l'analyse de la performance de la recherche et développement (R&D) et la justification des financements de l'innovation, vient de réaliser sa 2e levée de fonds (montant non communiqué). Au côté d'autres actionnaires privés, c'est donc le groupe Phytocontrol (leader français des analyses de contaminants), basé à Nîmes également, qui fait son entrée, par le biais de sa filiale dédiée aux investissements Innov'Invest, au capital de la start-up créée en 2014.

Conceptrice d'une solution en ligne qui permet aux entreprises d'optimiser et de piloter leur service R&D en combinant toutes les informations utiles (temps passé, personnel impliqué, coûts et dépenses de R&D...), LabOxy entend ainsi financer son plan de recrutements pour les années à venir. La start-up nîmoise prévoit en effet de doubler de taille (chiffre d'affaires et effectifs) tous les ans d'ici 2022.

"Cette opération avec Phyotocontrol va nous apporter de la force commerciale en plus, puisque nous recrutons trois personnes en 2018, et trois également en 2019, alors que nous continuons à rajouter de nouvelles fonctionnalités à notre plate-forme, autour de l'IA notamment", précise le CMO de LabOxy, Grégory Gonzalvez, interrogé par La Tribune-Objectif.

Deuxième opération pour Phytocontrol

LabOxy, qui comptera 8 salariés en 2018, a triplé son nombre d'utilisateurs sur la même année, soit un porte-feuille de 75 clients sur le seul créneau des entreprises. La société a sécurisé 5 million d'heures de R&D à ce jour.

Pour Phytocontrol, il s'agit de la 2e opération de ce type en deux ans, après la prise de participation au capital du Catalan Microbia Environnement (diagnostic génétique de microbiologie environnementale) réalisée en décembre 2017. "En lien avec notre stratégie R&D, nous utilisons chaque jour les services de LabOxy et sommes très heureux de pouvoir soutenir le développement de notre partenaire ; nous répondons également à notre souhait de financer l'innovation et qui plus est, gardoise", précise Mikael Bresson, président de Phytocontrol, dans un communiqué.

Le groupe Phytocontrol compte 12 agences en France, en Belgique, en Espagne et au Maroc. Il emploie 250 salariés et réalise un CA de 20 M€, soit une croissance annuelle supérieure à 20 % en moyenne.