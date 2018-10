L'accélérateur WeSprint sélectionne 12 pépites catalanes

WeSprint, l'accélérateur créé en 2016 à Montpellier avant de s'implanter à Toulouse et à Marseille, vient de lancer une collaboration avec l'agence de développement économique Pyrénées Méditerranée Invest (PMI) pour l'accompagnement de start-ups de Perpignan et des Pyrénées-Orientales. La structure, qui a levé 2,9 M€ en avril pour financer son déploiement dans le Grand Sud, a annoncé, le 10 octobre, qu'elle sélectionne les 12 pépites suivantes : Arcambal, Pousse Pousse, Odesy, Ir Oui Come, 18 printemps, HF Innovation, Bass Me, Oxy 66, Coursicab, ICM Soft, Flipr et Addic Terra.

« Nous sommes très heureux de déployer de nouveaux formats pour s'adapter aux territoires comme Perpignan ou des sociétés innovantes et à fort potentiel ont besoin d'être accélérées. Cela nous permet de conforter notre position de leader et d'unique accélérateur French Tech d'Occitanie », indique Arnaud Laurent, directeur général de WeSprint.

100 participations d'ici 2020

À la différence de Montpellier, Toulouse et Marseille, WeSprint n'installera pas, pour l'heure, d'équipe permanente à Perpignan. Les pépites sélectionnées bénéficieront d'un format d'accélération opérationnel d'une semaine, puis l'accélérateur assurera un suivi à distance des projets accompagnés - une offre conçue spécialement par WeSprint pour l'écosystème catalan.

« Nous avons été très heureux d'accueillir l'équipe WeSprint lors de la 2e édition du Train French Tech en juin dernier. C'est suite à cet événement que nous avons décidé de faire appel à l'accélérateur French Tech WeSprint pour booster nos entreprises locales. Les sociétés perpignanaises accélérées par WeSprint vont pouvoir bénéficier de nouvelles expertises et d'un accompagnement intense en complément de celui déjà réalisé par les incubateurs et les actions menées par l'agence. Ces initiatives servent notamment à renforcer notre attractivité économique auprès des entreprises régionales et dans l'écosystème French Tech », explique Laurent Gauze, président de PMI.

Détenteur de 3 et 8% de parts avec pour objectif d'effectuer une plus-value de cession à terme, WeSprint a accompagné plus de 30 start-ups en deux ans. L'accélérateur ambitionne de détenir 100 participations d'ici 2020.