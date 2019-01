Facebook choisit WeSprint pour installer Startup Garage en Occitanie

Né à Paris en 2017, Startup Garage est le programme d'accélération de Facebook ciblant les start-ups spécialisées dans l'utilisation de données personnelles. Pour sa troisième édition (candidatures ouvertes jusqu'au 10 février 2019), le dispositif va être étendu, pour la première fois, aux régions : Facebook vient de sélectionner l'accélérateur WeSprint, né à Montpellier puis étendu à Toulouse, pour l'aider à le déployer en Occitanie.

"Le Startup Garage de Facebook est un succès : depuis son inauguration début 2017, ce sont déjà 22 start-ups accompagnées et de nombreuses success stories, en France et à l'international. Nous sommes ravis de donner une nouvelle dimension locale à ce programme. Nos régions ont du talent, et nos partenaires peuvent s'appuyer sur le Startup Garage pour continuer à faire grandir les startups prometteuses de leur territoire", indique Caroline Matte, responsable de Startup Garage, dans un communiqué.

Pendant une durée de six mois, une vingtaine de startups sélectionnées en Occitanie, dans le Grand Ouest (couvert par Startup Palace) et Provence-Alpes-Côte-d'Azur (via Marseille Innovation), seront accompagnée et accélérées par Startup Garage. Parmi les services proposés figurent la participation aux ateliers de formation à Paris, des conseils fournis à distance par des experts de Facebook, la participation au programme "Privacy by Design"du Startup Garage, ou encore l'accès à Station F à Paris.