Facebook va accélérer quatre start-ups régionales

Lancé en 2017 par Facebook sur le plan mondial, et en janvier dernier en Occitanie, Startup Garage est un programme d'accélération visant les start-ups travaillant à la valorisation de datas personnelles. Le dispositif vient d'annoncer une 1ère promotion de 26 pépites sélectionnées en Île-de-France, dans le Grand Ouest, en PACA, ainsi qu'en Occitanie, où elles sont au nombre quatre.

Les start-ups sélectionnées sont, en Occitanie Ouest, Belle Gueule (plate-forme de mise en relation entre modèles et marques) et Emprunte Mon Toutou (plate-forme collaborative de partage de garde de chiens), et, du côté de l'Occitanie Est, Daneel (IA de détection de "fake news" sur le marché de la blockchain) et Mon Coach Brico (cours de bricolage à domicile avec un professionnel). Si Facebook met à leur disposition des experts et mentors, le géant des réseaux sociaux s'appuie aussi, localement, sur l'expertise de l'accélérateur WeSprint, né à Montpellier et présent également à Toulouse et Marseille.

Des ateliers sur thématiques tournantes

Le programme d'accélération, d'une durée de six mois, a démarré, le 26 mars également, par un atelier de deux jours consacré à la sécurisation des données. Il sera suivi par d'autres sessions d'une à deux journées (prochaine thématique : l'interface utilisateur) dans les mois à venir.

"Il est toujours plaisant d'être remarqué par un groupe de la taille de Facebook, c'est la preuve que notre concept séduit. Nous espérons retirer un maximum d'expérience de ce programme d'accélération, en commençant par la gestion des datas, la sécurisation de la collecte de données en rapport avec la RGPD, mais aussi en terme de valorisation d'image via des actions marketing", indique Damien de Cruz, CEO de Mon Coach Brico.

Après un accord signé en 2018 avec Monsieur Bricolage pour la diffusion de tutoriels, Mon Coach Brico vient de conclure un partenariat pour distribuer ses cours à domicile à travers le réseau Leroy Merlin. La start-up lunelloise veut doubler son activité en 2019, tant en chiffre d'affaires (prévisionnel : 350 000 €) qu'en nombre de clients (objectif : 2 500).