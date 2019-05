La start-up perpignanaise NTWU s'implante à Barcelone

Les 6 et 7 avril dernier, le Palais des Congrès de Perpignan (66) accueillait 6 000 passionnés d'e-sport et de gaming. Un petit succès pour le créateur de l'événement, Nicolas Gusse, qui souhaite faire de La Catalane le premier événement e-sport du département des Pyrénées-Orientales.

Une arrivée à Barcelone facilitée par l'IDEM

Avec sa start-up NTWU Événementiel, basée à Perpignan, il développe un nouvel axe de communication pour les entreprises autour du sport, du gaming et de l'e-sport. Et si La Catalane était une manifestation-test pour la jeune start-up (et la première en son nom propre), le fondateur Nicolas Gusse envisage déjà une seconde édition, et va s'étendre sur tout le marché catalan avec l'ouverture de bureaux à Barcelone en septembre prochain.

« Nous souhaitons proposer un nouvel axe de communication aux entreprises pour toucher la cible des milleniums, détaille-t-il. Ils sont difficiles à saisir, car ils ne sont plus sensibles aux moyens de communication traditionnels comme les spots radio ou TV. Le gaming est un nouveau médium qui peut permettre de toucher cette cible. »

En septembre 2019, NTWU devrait donc prendre ses quartiers dans les locaux de l'IDEM, école multimédia installée au Soler (66). Avec l'installation dans la même antenne du Pôle Action Media, un cluster local des entreprises du secteur des industries créatives et culturelles, c'est tout un écosystème perpignanais qui part à la conquête de Barcelone.

« Certains de nos clients nous ont demandé d'investir ce marché espagnol, poursuit Nicolas Gusse. S'installer avec l'IDEM et le Pôle Action Média est une très bonne opportunité. La BPI nous accompagne d'ailleurs pour le financement de ce projet. »

Un développement couplé à celui de Numeric Wave

Créée en 2018, NTWU Événementiel est une émanation de la société éditrice de logiciels, Numeric Wave, également fondée par Nicolas Gusse en 2015. Et s'il ne communique pas sur son chiffre d'affaires, l'entrepreneur affirme une croissance continue de Numeric Wave depuis quatre ans, qui lui a permis de lancer sa société de communication.

« Numeric Wave voit son activité presque doubler tous les ans, assure-t-il. Parmi nos clients, nous comptons Vinci Immobilier, la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, ou encore le groupe Angelys (restauration et vente d'immeubles, ndlr). »

Les deux sociétés affichent un effectif total de 18 personnes, et cherchent à recruter des profils de développeurs ou des professionnels de la communication.