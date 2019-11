Startup Weekend Perpignan : le projet "Aidons-nous" remporte le 1er prix

Après 54 heures de travail intense de la part des participants, du 8 au 10 novembre derniers, le jury « 100 % international » de la Startup Weekend Perpignan a fait son choix parmi les 8 idées qui étaient en lice : Aidons-nous (plateforme de mise en relation entre les aidants familiaux et les familles de personnes en situation de dépendance), Eccotanie (parc d'attraction écologique qui sensibilise de façon ludique et dès le plus jeune âge aux enjeux du développement durable), Darwe (application d'aide à l'organisation d'excursions), Freasy (application qui transforme les achats en centre-ville en tickets de transport en commun gratuits), Le Manichéen (web-média qui propose d'éclairer les lecteurs sur des sujets d'actualité à travers une synthèse d'articles issus de plusieurs médias), Pitch Firing Point (club de plage dédié aux pitchs), Rednit (application de rencontre bienveillante et respectueuse), Dis-moi ( enceinte connectée et interactive destinée aux personnes âgées).

L'événement s'est tenu dans un bâtiment du futur Pôle Numérique, campus rassemblant l'Idem Creative Arts School et le cluster Pôle Action Média, dont l'ouverture est prévue pour la rentrée de septembre 2020.

"Aidons-nous" distingué

Le projet Aidons-nous, porté par Amélie Gallioz, aidante familiale de profession, a remporté le premier prix. La plate-forme de mise en relation entre les professionnels aidants familiaux et les familles de personnes en situation de dépendance devrait voir le jour en région Occitanie, puis sur le quart sud de l'Hexagone avant de s'attaquer sur le marché national au cours de sa troisième année de développement.

Le projet sera accompagné par des acteurs de l'innovation locale sur différents aspects de la création d'entreprise, notamment le conseil juridique, la communication, la levée de fonds, les outils stratégiques de développement... Un accompagnement estimé à 30 000 €.

Le second Prix a été attribué au projet Le Manichéen et le troisième prix est revenu au projet Rednit. Cette année, un quatrième prix « Écosystème » a été décerné conjointement par La Mêlée et La Tribune au projet Darwe.

Une cinquantaine de participants

L'événement, dont le thème était "Tech for good" (l'innovation technologique au service du bien commun), a attiré une cinquantaine de porteurs d'idées venus notamment de Toulouse, Grenoble, Lyon, Montpellier et des Pyrénées-Orientales.

Les participants ont bénéficié de l'aide de coaches expérimentés pour développer leur idée : Bastien Bouchut de B&R Partner, Hubert Fisselier de Hellomybot, Nicolas Gasquez, d'Eleom avocats, Morgane Labrue de B-now, Pascale Lambert du Cabinet Lambert & Associés, Damien Lainé de Linagora, Christian Marion Carreras de Famileo, Philippe Marty de Main gauche, Quentin Richard de La Mêlée, Paola Pelé et Grégory Roucayrol de la Banque Populaire du Sud.

Des réussites phare

Depuis son lancement en 2015, la Startup Weekend Perpignan, co-organisé par le PEPS (Pôle Expansion Perpignan Sud) et le Pôle Action Média installé au Soler, a permis la concrétisation de nombreux projets, dont les plus connus sont Flipr (technologie de surveillance autonome de la qualité des eaux de piscine), Epistème (formation grâce à la réalité virtuelle), ou encore BassMe (caisson de basses personnel qui permet de mieux ressentir les sons).