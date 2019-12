Le CNES et la Smart City Montpellier sélectionnent 14 projets innovants

Dans le cadre de son programme de Smart City baptisé "Cité intelligente" et initié en 2011, Montpellier Méditerranée Métropole (M3M) a lancé un appel à projets national, en juin 2019, dont elle vient de livrer les résultats. Un total de 14 projets conçus par des entreprises, des start-ups, des Scops ou des associations a été sélectionné en vue de produire des démonstrateurs et services urbains innovants destinés à améliorer la qualité de vie des habitants.

"Depuis le lacement de la Cité intelligente, la Métropole est devenue un laboratoire vivant où nous menons déjà des expérimentations à grande échelle, par exemple sur le tramway ou bien pour la surveillance du Lez avec des capteurs. Cet appel à projets nous amènera à mettre à disposition des entreprises sélectionnées des données anonymisées dans le cadre de l'Open Data (données ouvertes, issues du fonctionnent des services et des équipements de la Métropole, auxquelles l'accès est public et libre de droit, ndlr)", précise Chantal Marion, vice-présidente de M3M en charge du développement économique et de l'innovation.