Covid-19 : Everlia et Selvea réinventent l’hôpital de campagne

La brutalité du déploiement de la pandémie du Covid-19 rebat les cartes de l'organisation sanitaire d'urgence. Et de nouveaux besoins apparaissent, notamment la nécessité de pouvoir déployer rapidement des hôpitaux de campagne pour soulager les structures hospitalières existantes.

L'entreprise héraultaise Everlia, basée à Saint-Thibéry, construit des maisons et bâtiments modulaires issus essentiellement du recyclage de containers maritimes et de matériaux biosourcés ou issus du recyclage. Son système constructif industriel répond à une demande qui croît, « plus de 2000/an avec une clientèle à 80 % de collectivités, une offre haut de gamme pour les villas d'exception et une offre Lowcost de 82 m2 qui va sortir à destination des bricoleurs ».

Alors que son dirigeant Alain Krzyzanowski prépare la construction d'une nouvelle usine de 12 000 m2 à Béziers (le compromis de vente du terrain est signé et le permis de construire devrait être prochainement déposé), la crise sanitaire du Covid-19 vient modifier la trajectoire de la PME en ouvrant les portes vers de nouveaux horizons. Car très rapidement, toutes les forces en ingénierie de l'entreprise se sont mobilisées sur une idée :...