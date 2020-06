Cérès veut relocaliser le marché mondialisé des plantes

Après cinq années de recherche et développement en collaboration avec des centres agronomiques, des écologues et des botanistes, la start-up Cérès, dont le siège social est à Saint-André-de-Sagonis (34), a mis au point des process novateurs de production de végétaux locaux.

Soutenue par de nombreux partenaires (Koppert France, CN Solutions, Everest, Leyton, groupe Bigard, l'accélérateur WeSprint...), la start-up, incubée à la pépinière d'entreprise Sydel Cœur d'Hérault et accompagnée par la SATT AxLR, vient de finaliser une levée de fonds de 400 000 €.

Si la société Cérès (anciennement Ecosud) est née en 2017, son fondateur Fabien Hanai avait mûri le projet des années auparavant. Après un cursus agro-environnemental et une expertise dans la gestion des espaces naturels, le jeune homme a rapidement fait le constat que la revégétalisation des espaces, telle que pratiquée majoritairement, était incohérente.

« Il faut savoir que 99 % des espèces végétales ornementales proviennent du sud de l'Europe, notamment de l'Italie, explique Fabien Hanai. Importés massivement pour des raisons d'esthétisme et de rendement, ces végétaux sont en fait inadaptés : leur taux de mortalité est très important et leur plantation est dépendante des systèmes d'irrigation, de produits phytosanitaires, d'engrais... En revanche, en se promenant dans la nature, on se rend compte que les plantes locales poussent très bien toutes seules car elles ont une génétique adaptée à leur propre territoire. De ce constat est née l'idée de développer un nouveau modèle. »