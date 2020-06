ImaGeau lance une plate-forme nationale sur le phénomène de sécheresse

Une région Occitanie en situation normale sur le cumul pluviométrique et le nord de la France dans un actuel état de sécheresse : ce sont les premières analyses tirées du nouveau site de la start-up montpelliéraine ImaGeau.

Cette plate-forme numérique, baptisée Info-secheresse.fr, valorise plus de 100 millions de données open data gouvernementales et permet de suivre en temps réel l'état des nappes phréatiques et des cours d'eau, ainsi que la pluviométrie dans tous les départements de France métropolitaine. Le nouvel outil propose en libre accès des données sécheresse qualifiées, mises à jour quotidiennement et spatialisées (cartographie par département).

Pour le directeur général d'ImaGeau, Olivier Depraz, il s'agit de participer à une meilleure compréhension du risque, et de répondre à un besoin des professionnels du secteur : bénéficier d'un site unique réunissant toutes les données importantes liées aux situations de sécheresse.

« Jusqu'à présent, pour connaître en temps réel l'évolution de la ressource, il fallait consulter et télécharger les informations de plusieurs bases de données : pluviométrie, état quantitatif des cours d'eau et des nappes phréatiques, ce qui était long et fastidieux », détaille-t-il.

Adresser le marché des professionnels du secteur de l'eau

Avec info-secheresse.fr, ImaGeau entend faire connaître son expertise dans la valorisation d'informations issues de données publiques, mais aussi délivrer une plate-forme robuste, qui s'appuie sur son logiciel propriétaire EMI. Quelque 4 500 points de contrôle sont actualisés quotidiennement, soit plus de 180 000 nouvelles données brutes.

« Nous voulons devenir un acteur majeur auprès des exploitants et des réseaux privés de la filière eau, ajoute le dirigeant. C'est pourquoi nous proposons désormais aux professionnels de pouvoir intégrer leur réseau privé de surveillance sur la plate-forme. Ce service payant, leur permet de simplifier la gestion du réseau sur un outil unique. »

ImaGeau propose donc deux produits dérivés pour financer info-secheresse.fr : EMI Vigilance, destiné aux instances régaliennes en charge de la surveillance des ressources en eau, et EMI Exploitation, qui cible les exploitants d'eau en général pour la maintenance de leurs installations.

2 000 utilisateurs d'ici 2023 ?

Lancée le 17 juin dernier, la plate-forme espère atteindre les 2 000 utilisateurs actifs dans...