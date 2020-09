A Montpellier, les 7 démythifications de Luc Julia (Samsung) sur l’IA

Il le clame à longueur de conférences partout dans le monde et l'a même écrit dans un livre paru en janvier 2019 : « L'intelligence artificielle n'existe pas ! ». Luc Julia est pourtant considéré comme l'une des pointures mondiales en la matière et l'un des développeurs français les plus influents dans le monde numérique. Aujourd'hui directeur de l'innovation chez Samsung Electronics, il est aussi le co-inventeur du logiciel de reconnaissance vocale Siri chez Apple...

Luc Julia était à Montpellier le 23 septembre, invité par la Cité de l'économie et des métiers de demain et par Leader Occitanie. Celui qui parle des différents « hivers de l'IA » du fait de diverses déceptions générées par les promesses non tenues de l'intelligence artificielle, a déconstruit quelques mythes avec une intarissable verve.

L'IA, les datas biaisées et l'éthique

« Il n'y a pas d'IA mais des IA. Je l'appelle l'intelligence augmentée, car c'est nous qui sommes augmentés par cette intelligence. Mais il y a besoin d'y mettre de...