Innovation : l’administration utilise drones et IA pour lutter contre la cabanisation

Il va devenir de plus en plus difficile d'échapper à la loi et au "regard augmenté" des administrations décentralisées de l'Etat qui désormais, utilisent des moyens inédits pour améliorer l'efficience de leurs missions

A la Direction départementale des territoires et de la mer de l'Hérault (DDTM 34), le directeur Matthieu Grégory a lâché la bride et, encouragés, ses agents se sont petit à petit laissés aller à imaginer des moyens disruptifs pour exercer leur métier.

« Quand on fait marcher l'intelligence collective des agents et qu'on les incite à être créatifs, mêmes les administrations sont capables de démultiplier l'efficacité sur le terrain, déclare Matthieu Grégory, qui a créé dès 2016 un club de l'innovation au sein de son administration. Cette agilité se nourrit bien sûr de la volonté de faire de l'innovation un outil de management, et d'une petite capacité financière pour développer de nouveaux outils. L'idée du drone est arrivée rapidement car cela correspondait à l'époque où sortait le drone de loisir. »

Car la DDTM, les missions dites de « vigilance territoriale » où un drone serait une valeur ajoutée ne manquent pas, notamment pour les zones difficilement accessibles : repérage de cabanisation (construction sans autorisation d'urbanisme, d'un habitat permanent ou provisoire, et par conséquent illégal), de dépôts sauvages (par exemple au fond d'un ravin inaccessible ou le long de rivières), de mouillages illégaux et d'épaves de bateaux, mais aussi surveillance...