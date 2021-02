French Tech 120 : Microphyt attaque le marché américain

Depuis sa levée de fonds de juin 2019, Microphyt multiplié par quatre le nombre de photobioréacteurs industriels, porté à 20 unités d'une capacité de 5.000 litres chacune. (Crédits : Cécile Chaigneau)

Le 4 février, l’entreprise héraultaise Microphyt recevait la visite du secrétaire d’État Cédric O, chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques. Il y a un an, cette société spécialisée dans la production et la commercialisation d’ingrédients actifs naturels issus de microalgues était retenue pour le programme de la French Tech 120. Bilan.