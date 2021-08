Comment TRAKmy se positionne pour déjouer les tentatives de vol

Depuis sa création en août 2019, la startup TRAKmy, spécialisée dans les traceurs GPS associés à une application mobile, cible la problématique des vols.

« Nicolas Luforet, le fondateur de TRAKmy, est un amoureux des voitures de collection, raconte Mathieu Pla, responsable du développement commercial. Il cherchait à sécuriser son bien mais aucun traceur ne convenait à sa demande. Il s'est rapproché d'une société belge qui proposait un traceur autonome, sans câblage, avec une durée de vie dépassant un an sans avoir à le recharger. De là est née l'idée de développer une application mobile de suivi. »

Incubée au Bic Innov'up de Nîmes et soutenue par la Région Occitanie et de Nîmes Métropole, TRAKmy TRAKmy emploie sept salariés.

Elle a démarré la commercialisation de sa technologie en 2020. Utilisant le réseau Sigfox, ses traceurs étanches, dont l'autonomie est de cinq ans, sont reliés à une plateforme IOT qui crypte et hache les données avec des technologies blockchain. L'application mobile associée synchronise la position du traceur qui émet alors un signal GPS et alerte dès qu'il sort de sa zone préalablement définie.

Très rapidement, la startup a élargi son champ à tous les véhicules ainsi qu'aux motos, et se lance aujourd'hui sur le marché de la plaisance.

« 1.200 bateaux font l'objet de vol chaque année et moins de 5% sont retrouvés, affirme Mathieu Pla. Grâce à notre technologie, le plaisancier peut créer une zone de sécurité entre 50 mètres et 2 kilomètres. TRAKmy donne la position GPS du bateau toutes les 15 minutes, sur les zones côtières en France et en Europe. »