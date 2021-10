Sun’Agri reprend une partie de l'activité de modélisation agronomique à ITK

Sun'Agri, spin-off de la société Sun'R et pionnier de l'agrivoltaïsme dynamique, annonce qu'elle reprend la branche de modélisation agronomique d'ITK liée à l'agrivoltaïsme dynamique sur la vigne, les arbres fruitiers et le maraichage afin d'internaliser intégralement la compétence de développement de modèles mathématiques de croissance de plantes et d'intelligence artificielle, indispensable pour simuler le comportement des cultures sous ombrages.

Huit personnes, quatre chercheurs permanents et de quatre doctorants, intègrent donc l'équipe Sun'Agri et seront basées dans les nouveaux bureaux de Sun'Agri à Montpellier.

Sun'Agri et ITK, spécialiste en agri-intelligence et éditeur d'outils agronomiques d'aide à la décision, se connaissent bien : elles sont partenaires depuis 2016 et travaillent ensemble pour aider les agriculteurs à adapter leurs pratiques au réchauffement climatique. En avril 2020, elles avaient renforcé leur collaboration avec la signature d'un partenariat de coopération industrielle et commerciale d'une durée de quinze ans, dans l'objectif de créer une synergie entre le photovoltaïsme et l'agriculture de précision.

Démonstrateur : premiers résultats encourageants

« La technologie de Sun'Agri modifie en temps réel le microclimat des cultures afin de les protéger des aléas climatiques, selon leurs besoins d'ombrage ou de soleil, rappelle Sun'Agri. La solution repose sur une persienne photovoltaïque située au-dessus des plantations, à une hauteur suffisante pour permettre le passage des engins agricoles. L'orientation des panneaux solaires est pilotée à partir d'algorithmes développés par les équipes de Sun'Agri et conçus sur mesure selon les besoins de chaque culture. »

Elle ambitionne ainsi d'améliorer leur rendement en limitant les effets néfastes d'une surexposition au soleil, tout en produisant de l'énergie verte.

Sun'Agri a inauguré en 2018 son premier démonstrateur agrivoltaïque dynamique à Tresserre (66), sur le Domaine de Nidolères (sur 4,5 ha). Le premier bilan de suivi agronomique a montré des résultats encourageants (cycle végétatif plus long, maturité plus tardive, atténuation des excès de chaleur ou de froid). Elle compte également trois dispositifs expérimentaux en opération à La Pugère (13), Piolenc (84) et Lavalette (34).