Pourquoi la solution de Kuupanda intéresse Xavier Niel et Groupama

La startup catalane Kuupanda (qui signifie graine en swahili) propose un outil simple de gestion des commandes pour libérer du temps aux producteurs, ainsi qu'une marketplace pour faciliter la commercialisation de leurs produits. Une première levée de fonds de 200.000 euros en 2020 lui a permis de développer cette solution.

« Avec notre outil, le producteur peut centraliser la gestion de l'ensemble de ses canaux : commandes, préparation des colis, bons de livraisons, factures, résume Pablo Fernandez, cofondateur et CEO de Kuupanda. Il peut même activer une solution de transport. Notre outil fait gagner en moyenne quatre heures par semaine, un temps précieux pour le producteur, à un prix très accessible de 19,99 euros par mois. »

Créée par quatre associés en 2019, elle est hébergée au sein de la pépinière Vall'up à Céret (Pyrénées-Orientales) et elle est aussi présente à Barcelone. La start-up, qui emploie six salariés et recourt à quelques prestataires externes, connaît une belle croissance depuis la crise sanitaire : elle vient de passer le cap des 450 producteurs agricoles utilisateurs de sa solution.

Accélération commerciale

L'agilité de la start-up a séduit l'accélérateur d'innovations agritech Hectar, lancé par Xavier Niel au cœur de son campus agricole parisien et développé en partenariat avec HEC Paris. Cette intégration va permettre à Kuupanda de bénéficier d'un mentor et d'une mise en réseau avec experts, investisseurs, chercheurs...

« Nous sommes seulement une dizaine à avoir été sélectionnés, se réjouit le cofondateur de Kuupanda. Notre solution va être présentée à des étudiants et nous allons bénéficier d'un accompagnement sur mesure qui va accroître nos potentialités de succès. L'approche d'Hectar, basée sur les repreneurs de fermes et un écosystème agritech, est très innovante dans sa manière d'appréhender l'agriculture. »

Kuupanda compte ainsi opérer un changement d'échelle, d'autant que la start-up vient de finaliser une levée de fonds de 500.000 euros.

« Nous sommes déjà présents sur quatorze départements mais nous allons accélérer sur l'ensemble de l'Hexagone avec l'ambition d'atteindre les 20.000 producteurs d'ici 2025 », ambitionne Pablo Fernandez, qui s'intéresse également de près au marché espagnol depuis le bureau de Barcelone.

Marque blanche pour Groupama

Pour atteindre ses ambitions, Kuupanda appuie sa stratégie sur deux axes : les producteurs en direct et les distributeurs ou partenaires.

A l'occasion du dernier salon de l'agriculture à Paris, la startup a signé une convention de partenariat avec Groupama, premier assureur des agriculteurs : l'assureur va intégrer en marque blanche les fonctionnalités de Kuupanda sur sa nouvelle plateforme (lancée le 28 février) de mise en relation et de vente en ligne de produits en circuits courts, dénommée Granvillage. Un projet coordonné pendant dix-huit mois avant d'arriver à maturité.

« Nous avons échangé avec une dizaine de startups sur les circuits courts mais la plupart d'entre elles proposaient une marketplace avec un fort prisme consommateurs, un positionnement plutôt premium et un système de commissions - entre 10% et 25% selon les plateformes - dissuasif pour de nombreux producteurs, explique Sami Seqat, à la direction agricole Groupama. Kuupanda était le seul acteur à proposer des services destinés au producteur - avec visibilité, marketplace et surtout outil de gestion -, qui partageait la même vision que nous des évolutions du monde agricole et nous permettait de proposer une solution à un maximum de producteurs en circuits courts. Leur modèle économique n'était pas complètement stabilisé mais notre collaboration est tout de suite apparue mutuellement avantageuse : Kuupanda nous apporte son agilité et les fonctionnalités dont nous avons besoin, et nous l'avons aidé à construire un modèle de développement en marque blanche. »

Dans la perspective de collaborations durables du même ordre, Kuupanda se rapproche des chambres d'agricultures, des sociétés d'agriculteurs ou encore d'experts-comptables.

En parallèle, la startup avance sur ses relations avec les metteurs en marché : sa solution est en test pilote dans une dizaine de magasins.

Pour asseoir son déploiement, Kuupanda, qui va faire évoluer son outil de gestion avec plus de fonctionnalités online et offline, pourrait recruter cinq personnes dans les deux ans. La startup, qui a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 100.000 euros, entend quadrupler sa performance cette année.