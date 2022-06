La startup EasyPicky boucle une 1e levée de fonds de 5 millions d’euros

La start-up montpelliéraine EasyPicky, créée en 2017 par Marine Bibal et Renaud Pacull, a lancé en 2020 une application de reconnaissance instantanée à base d'intelligence artificielle, destinée aux acteurs du retail. Elle permet aux commerciaux des marques commercialisées en grande distribution de réduire leur temps passé dans les rayons pour vérifier la disponibilité et la visibilité de leurs produits dans les linéaires : la solution digitalise cette fonction en établissant une reconnaissance instantanée d'un linéaire, via la vidéo et sans connexion internet, pour repérer immédiatement les produits.

Cette technologie est déjà utilisée par « une vingtaine de grands groupes de différents secteurs de la distribution, en particulier alimentation, électroménager ou beauté », précise EasyPicky.

Cinq ans d'autofinancement

Le 27 juin, EasyPicky annonce avoir bouclé une première levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de deux investisseurs institutionnels, Spring Invest (Paris) et Irdi Capital Investissement (Montpellier), mais aussi auprès de business angels privés et de banques.

« Nous sommes très fiers d'avoir réussi à nous autofinancer depuis notre création il y a cinq ans, ce qui nous a incités à démontrer rapidement la valeur ajoutée de notre produit et permis d'assurer un positionnement commercial robuste, déclarent les deux fondateurs d'EasyPicky. Cette première levée de fonds nous permettra d'accélérer notre développement en France mais également à l'international, afin de répondre à la demande croissante d'outils technologiques à destination des forces de vente des secteurs de la grande distribution, du luxe, de la pharmacie, du bricolage, des jouets pour enfants, des grandes surfaces spécialisées, et de tout autre secteur réalisant des relevés de linéaire en magasins. »

Doubler les effectifs

La startup prévoit d'étoffer ses équipes en doublant ses effectifs d'ici la fin de l'année 2022, pour passer de 35 collaborateurs aujourd'hui (au siège montpelliérain et à Paris) à 70. Les profils recherchés : des ingénieurs-chercheurs en IA, des développeurs web et mobile, des chefs de projets, des data analysts.

EasyPicky ambitionne aussi un déploiement européen et mondial, visant des pays comme l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne ou l'Allemagne, « mais également là où la couverture réseau est incertaine, comme le Brésil ou le Mexique, rendant la fonctionnalité offline de la solution essentielle ».

A terme, la startup EasyPicky voudrait pouvoir déployer sa solution sur n'importe quel système embarqué. Le fonctionnement sans connexion internet pourrait constituer un avantage qui, dans certains environnements de travail contraints comme les secteurs de l'automobile ou du spatial, pourrait ouvrir d'autres perspectives de commercialisation.