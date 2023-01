Eolien en mer : Ocergy va mettre à l’eau sa bouée connectée pour collecter de la donnée environnementale

La première bouée connectée destinée à collecter des données marines en matière de biodiversité (dans et hors de l'eau) et de géophysique (courants, vents, etc.), vient d'être assemblée sur le nouveau terminal éolien du port de Port-La Nouvelle (Aude). Les opérations d'assemblage de la bouée - qui mesure 10 mètres de haut, 30 mètres de diamètre et pèse 45 tonnes - ont été opérées par la société Euroports pour le compte de la SEMOP Port-La Nouvelle.

Baptisée OCG-Data, elle est dédiée à l'activité d'éoliennes offshore et apportera la connaissance requise aux développeurs de projets, en l'occurrence pour les futures fermes commerciales en Méditerranée.

Son objectif : améliorer de façon déterminante l'évaluation des ressources marines et de la biodiversité, afin de faciliter la compréhension, la protection et la restauration des écosystèmes dans le cadre de l'installation d'éoliennes en mer. Deux fermes-pilotes vont en effet être installées sur les côtes de l'Aude, au large de Gruissan (projet EolMed porté par Qair) et de Leucate-Le Barcarès (projet Éoliennes flottantes du Golfe du Lion, porté par Engie Green), en attendant une ferme éolienne commerciale dont l'appel d'offres, lancé il y a quasiment un an, devrait délivrer l'attributaire en fin d'année.

Lire aussiTop départ pour les éoliennes flottantes commerciales en Méditerranée

Ancrée en mer d'ici 15 jours

L'équipement a été conçu par un consortium d'industriels et d'universitaires d'Occitanie, porté par l'entreprise franco-américaine Ocergy, spécialisée dans le développement de solutions pour l'éolien offshore, et qui comprend également l'Université de Perpignan CREM-UPVD, l'entreprise montpelliéraine Ecocéan, Tachyssema et Sens of Life.

« Ocergy a été créée fin 2019, entre la Californie et Aix-en-Provence, même si aujourd'hui, les 28 salariés - et une cinquantaine l'an prochain - sont tous en télétravail, déclare à La Tribune Dominique Roddier, le P-dg d'Ocergy. Nous voulons être un des acteurs majeurs de l'éolien flottant d'ici les sept ou huit prochaines années. Aujourd'hui, nous avons développé deux produits : la bouée OCG-Data et OCG-Wind, une solution très industrialisée de fabrique d'éoliennes flottantes. Cette première OCG-Data a été fabriquée en Croatie, démontée, transportée et assemblée à Port-la-Nouvelle, et notre ambition est de l'industrialiser... La bouée devrait être ancrée en mer, à une trentaine de kilomètres des côtes, d'ici une quinzaine de jours, en fonction de la météo. »

Répondre aux études d'impact

Cette bouée ultra-connectée intervient après l'installation, en juin 2019 et à 15 kilomètres au large des côtes audoises, de la bouée BoB par Ecocéan, « une bouée construite et designée par la même équipe que la bouée OCG-Data, les deux étant complémentaires », indique Gilles Lecaillon, le président d'Ecocéan.

Lire aussiBoB, la bouée qui observe la biodiversité autour des éoliennes flottantes

« Suite au bons résultats sur la bouée BoB, qui va rester ancrée jusqu'en juin 2023, Ocergy a conçu cette bouée qui a les mêmes fonctions mais qui est complètement connectée, ajoute-t-il. BoB n'avait pas de capteurs et les plongeurs devaient aller voir ce qu'il se passe sur place. Elle a d'ailleurs démontré que les parcs éoliens pouvaient avoir un rôle biologique car on y a observé une belle biodiversité. »

Dominique Roddier explique : « Notre ambition est de fournir des données environnementales à 30 kilomètres au large, sur la zone où sera implantée la ferme commerciale d'éoliennes en mer, pour répondre aux études d'impact demandées par le gouvernement au porteur de projet, avec des informations sur les espèces, leur nombre l'immigration, les hauteurs de vol des oiseaux, etc. Cette bouée a une durée de vie de dix ans... Sur les futurs projets auxquels nous espérons participer, il pourrait y avoir l'usage de la bouée BoB puis de la bouée OCG-Data, ou d'une bouée OCG-Data au milieu de plusieurs bouées BoB sur de gros parcs ».

Connectée à la constellation Starlink

Connectée, la bouée OCG-Data est bardée de capteurs qui collectent les données et les transmettent via Starlink, la constellation de satellites d'Elon Musk.

« Nous sommes les premiers à installer Starlink en offshore, assure Dominique Roddier. Les données brutes subissent un premier traitement sur la bouée et sont envoyées aux scientifiques via Starlink... Par ailleurs, la bouée, qui offre 10 kW de puissance générée par batterie, est autonome en énergie, ce qui permet de faire tourner un radar ou un lidar. »

Le développement de cette bouée, financé par Ocergy, a été soutenu par une subvention de l'Ademe. Elle a vocation à être proposée lors des futurs appels d'offres pour des projets éoliens en mer en France ou à l'international, avec la promesse d'une plus-value environnementale innovante et favorable à la biodiversité marine.

L'assemblage de la bouée OCG-Data, qui est la première opération menée sur le port de Port-La Nouvelle en lien avec le développement de l'éolien en mer flottant, sera suivie dans le courant de l'année par les opérations de construction des flotteurs et d'assemblage des six éoliennes flottantes des futures fermes-pilotes au large de Gruissan et de Leucate-Le Barcarès.