Occitanie : le jeu vidéo comme levier de croissance

Avec 125 entreprises implantées en Occitanie, la filière jeu vidéo arrive en quatrième position au niveau national et au troisième rang en nombre de studios de développement (80). Principalement centrée autour de la Métropole de Montpellier, cette filière, qui génère plus de 1.000 emplois, dispose d'un écosystème structuré, regroupant entreprises, indépendants, formations reconnues internationalement, jeunes studios prometteurs et associations.

Dans le sillage du géant Ubisoft qui s'est installé à Montpellier en 1995, d'autres entreprises ont essaimé : Netia en 2004, Dwarf Animation en 2010, Digixart en 2015, Plug In Digital en 2017, France TV Studios début 2018, Fortiche Prod en 2020, Smart Tale Games et Supamonks en 2021, Build A Rocket Boy en 2022.....

Recrutements permanents chez Virtuos Labs

En novembre dernier, l'arrivée de Virtuos Labs-Montpellier n'est pas passée inaperçue. Avec plus de 3.500 salariés et 19 studios à travers le monde, Virtuos est un poids lourd dans le développement de jeu et la production d'art pour les titres AAA sur PC, consoles et mobile. Le groupe asiatique, dont le siège social est à Singapour, compte d'ailleurs parmi ses clients 18 des 20 plus grands acteurs de divertissement numérique - 2K, Microsoft, Warner Bros, Bandai-Namco, Sony...

Déjà présent à Paris (150 salariés) et à Lyon depuis 2011 (une cinquantaine de collaborateurs), Virtuos entend, avec ce nouveau studio, étendre ses capacités d'ingénierie en menant un développement de premier ordre dans le domaine des moteurs de jeux, des graphismes et des outils, afin de résoudre des projets techniques avancés et complexes.

La direction technique senior a été confiée à un expert du jeu vidéo, Alexis Vaisse, ancien d'Ubisoft (il a développé les moteurs de jeu Yeti et Motion Physics), fondateur de Wisylab, éditeur de logiciels de décors 3D pour jeux vidéos. Il est entouré de Benjamin Couratin, ingénieur logiciel, et Marianne Calva, productrice.

« Le studio montpelliérain a la particularité d'avoir un département R&D, c'est une première pour Virtuos ( une division existe à Singapour mais pour la partie artistique de jeux NDLR), s'enthousiasme Alexis Vaisse. Nous travaillons actuellement sur l'ultra-réalisme qui permet d'améliorer la qualité des jeux. Un prototype est d'ailleurs en cours. Cette quête de haute qualité, qui évolue rapidement, réduit de plus en plus l'écart entre l'industrie du cinéma et du jeu vidéo. Des technologies de pointe comme le ray tracing, utilisé notamment dans le domaine du film d'animation et des effets spéciaux, intéressent désormais les constructeurs de carte graphique, de consoles et de jeux vidéos. »

Avec plusieurs projets (confidentiels) dans les tuyaux, Virtuos Labs- Montpellier ambitionne de réaliser, en 2023, un chiffre d'affaires de 1,5 million d'euros. En recrutement actif, le studio (15 salariés) devrait doubler cette année ses effectifs et atteindre rapidement la centaine de collaborateurs.

« Faculté des Sciences, Artfx, Creajeux, ESMA... Montpellier bénéficie d'un écosystème idéal pour attirer de nouveaux talents, estime Alexis Vaisse. Ce vivier va nous permettre de recruter les profils seniors (notamment deux ingénieurs Bac +8 et des chefs de projets) dont nous avons besoin.»

Conception d'objets 3D

Cette recherche du plus haut niveau de qualité se retrouve également chez Sentient Art, créé à Montpellier en 2020 par Anthony Carmona. Prestataire de service pour de grands producteurs de jeux tels que Epic Games (jeu Fornite), le studio est spécialisé dans la conception et l'intégration d'objets 3D.

« Epic Game, qui a développé un logiciel (twin motion) permettant de faire de la visualisation d'architecture, nous a contactés pour intégrer des objets à leur environnement. Nous avons donc bossé pendant trois ans sur 700 matériaux et 66 véhicules de chantier », raconte le jeune dirigeant qui a, auparavant, travaillé trois ans au Canada pour Activision Blizzard, l'un des pionniers du jeu vidéo, (éditeur de Call of Duty, World of Warcraft...).

Dans le milieu, Sentient Art s'est rapidement fait un nom et a séduit un autre géant chinois du numérique, Tencent. Avec ce nouveau projet, qui courre sur plus de dix huit mois, le studio travaille sur la simulation de vaisseaux spatiaux dans le métavers.

Avec un chiffre d'affaires en forte croissance (476.000 euros en 2021, 780.000 euros en 2022), Sentient Art (3 salariés) projette de recruter rapidement une quinzaine de salariés pour atteindre le cap des cinquante collaborateurs à horizon 2030.

League of Legends

Dans cet environnement particulièrement dynamique où il reste encore beaucoup à explorer, Montpellier fait également figure de place forte du gaming en France ; elle accueillera d'ailleurs, à l'automne 2023, les finales de League of Legends LEC, plus grande bataille en ligne multijoueurs et l'un des jeux compétitifs les plus populaires au monde. Ces finales verront s'affronter les trois meilleures équipes. Pour les fans d'E-sport, l'évènement est planétaire. Organisé en Suède en 2022, il avait réuni plus de 20.000 personnes provenant d'une dizaine de pays dans le monde.

