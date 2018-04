Pig’s Daddy veut promouvoir une consommation de viande responsable

Pig's Daddy est une plate-forme en ligne dont l'objectif est de « promouvoir une consommation de viande responsable provenant d'un commerce équitable entre le producteur et le consommateur ». Elle devrait être opérationnelle en mai, après que l'entreprise éponyme aura été créée, probablement dans le champ de l'économie sociale et solidaire.

Deux jeunes entrepreneurs montpelliérains sont à l'origine de ce concept de crowdbutchering, financement participatif d'un animal que l'on consommera : Clément Thollot et Fabien Frery, sensibilisés à la question de l'origine de la viande et aux conditions d'élevage des animaux.

« Seulement 1 % de l'élevage de cochon se fait en plein air, le reste est en intensif, explique Clément Thollot. Nous avons envie de redonner ses lettres de noblesse de cet élevage... Nous sélectionnons des producteurs qui font de l'élevage en plein, c'est à dire des naisseurs-éleveurs-engraisseurs, qui travaillent sans médicaments, ni OGM, ni maltraitance. Quatre mois avant que le cochon arrive à son poids final, nous le mettons en vente sur la plate-forme et chacun peut réserver des parts. Les clients recevront ensuite des caissettes sous vide de 2,5 kg, 5 kg ou 10 kg, qui pourront être expédiées partout en France en camion frigorifique. »

Actuellement en phase d'incubation chez Alter'Incub à Montpellier, les porteurs du projet Pig's Daddy ont lancé une opération de crowdfunding sur la plate-forme KissKissBankBank pour lever 10 000 €. Objectif : se faire connaître et rencontrer des producteurs de races typiques, ouvrir une boutique en ligne pour les produits des producteurs, et lancer une marque de pâté en propre, baptisée Pig's Daddy.

Pour l'heure, un éleveur des Cévennes, dans le Gard, est partenaire du projet, et une dizaine ont été identifiés.

« Quand nous aurons plusieurs producteurs en France, nous raccourcirons le système en organisant l'achat au producteur le plus près du consommateur, précise Clément Thollot. L'intérêt pour l'éleveur est qu'on ne négocie pas le prix, et qu'il est garanti de vendre son cochon. Ça élargit son réseau de vente... Et quand nous aurons un roulement suffisant, nous souhaitons dupliquer le concept sur de l'agneau, du bison ou de l'autruche. »