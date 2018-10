Mon Coach Brico signe un partenariat avec le groupe Leroy Merlin

Depuis son lancement en 2015, la start-up Mon Coach Brico, spécialiste du cours de bricolage à domicile via sa plate-forme en ligne, annonce une croissance continue : d'ici fin 2018, elle devrait voir son chiffre d'affaires bondir de 50 % par rapport à 2017 (CA estimé : près de 190 000 €).

Et l'avenir s'annonce sous les meilleurs auspices grâce à un partenariat signé avec Leroy Merlin.

« Le leader français de la distribution spécialisé dans le bricolage nous accorde sa confiance pour le développement d'une nouvelle offre de services à destination de ses clients pour réaliser eux-mêmes leurs travaux », vient d'annoncer Dimitri De Cruz, le fondateur et président de Mon Coach Brico.

WeSprint au capital

Parti du constat que les Français sont de plus en plus nombreux à réaliser eux-mêmes leurs travaux, pour des raisons économiques mais aussi par plaisir, le jeune Gardois, diplômé en commerce, a eu l'idée de concevoir une offre de cours de bricolage à domicile.

« C'est après une première expérience dans la vente dans le domaine des solutions de matériaux pour l'habitation que je me suis rendu compte que les coûts de la main d'œuvre représentaient jusqu'à 60 % du coût global, explique-t-il. J'ai alors imaginé une solution pour réduire ce coût au maximum tout en garantissant des travaux professionnels aux normes. »

Appuyé par Tristan Chevallier, maçon de profession qui deviendra son associé, Dimitri De Cruz a sollicité dans un premier temps différents organismes, tous unanimes : le projet n'est pas viable.

Le jeune homme s'accroche, crée un site internet bien référencé, puis recrute les premiers coachs. Fin 2016, tout s'accélère avec le soutien de Crealia (25 000 €), l'hébergement dans les locaux de Via Innova, la pépinière d'entreprises du Pays de Lunel (34), et l'entrée de WeSprint au capital.

« Ils nous ont apporté leur compétence et une vision du business opérationnel, constate le jeune entrepreneur. Nous avons repensé le site, amélioré l'ergonomie pour faciliter l'expérience utilisateur... Le dernier trimestre de l'année 2017 a été meilleur que les neuf premiers mois ».

Phase de test

A ce jour, Mon Coach Brico a structuré un réseau de 700 artisans compétents pour coacher tout autant de clients. Triés sur le volet (80 à 90 % de candidatures non retenues) sur la base de leurs compétences techniques et de leurs relations humaines, les professionnels sont pour la plupart des artisans ou des retraités dynamiques.

« Notre challenge aujourd'hui est d'agréger de bons formateurs (une cinquantaine sur les 700 est très active, NDLR) et d'accroître la communauté d'utilisateurs, précise Dimitri De Cruz. En ce sens, le partenariat avec le groupe Leroy Merlin est une formidable opportunité. »

Organisateur d'ateliers, Leroy Merlin a été séduit par le concept de Mon Coach Brico qui propose d'accompagner le client à chaque étape du projet : budgétisation et planification des travaux, aide au démarrage du chantier, coaching d'utilisation d'outils. Les trois offres sélectionnées ont été testées avec succès à Angers (49), Tours (37) et Haguenau (67), et sont en voie d'être étendues à l'Île-de-France.

« Les retours sont très positifs, s'enthousiasme le dirigeant. L'élargissement à la région parisienne est une nouvelle étape avant un déploiement national. »

Surfant sur la tendance du do it yourself, Mon Coach Brico (actuellement 3 associés et deux salariés) a élargi son domaine d'activité à la décoration et au jardin. La start-up a reçu, en juin dernier, l'appui de la région Occitanie via le dispositif Start'Oc.