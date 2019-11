Kaducée, une application qui connecte infirmières et patients à domicile

Avec sa start-up My Health France, à Carcassonne (11), le biologiste audois Jean-Marc Zeglany veut adresser le marché des soins biologiques en accès libre, en plein développement. Une démocratisation qui passe par une application unique, centrée sur les besoins des infirmières libérales et des patients.

Sur l'application Kaducée, ces derniers peuvent indiquer les soins à effectuer et proposer trois créneaux horaires pour un rendez-vous à domicile. Un service utile pour des infirmières libérales, qui doivent jongler avec un planning serré tout en réduisant leurs frais kilométriques.

La solution est déjà disponible dans tous les départements en Occitanie (sauf dans les Pyrénées-Orientales où il sera lancé en fin d'année), dans les Alpes-Maritimes et depuis un mois en Île-de-France. Les autres départements de France métropolitaine pourront se connecter au service en décembre 2019.

L'application innove surtout en proposant d'élargir la fonction des infirmières libérales vers la réalisation d'actes biologiques sans ordonnance, comme un test de grossesse, un test HIV, une demande de bilan sanguin pour la pratique sportive ou pour des problèmes de fatigue chronique. Des soins en accès libre qui représentent déjà 16 % de l'activité de Kaducée.

"Une infirmière peut faire la prise de sang et l'amener ensuite en laboratoire, précise Jean-Marc Zeglany, fondateur et président de My Health France. Mieux, elles ont aussi la possibilité de transmettre directement les informations du patient au laboratoire : état civil, régime social ou antécédents. Cette digitalisation des informations sur le patient permet aux laboratoires de gagner du temps : au lieu de recevoir une centaine d'échantillons d'un coup via un coursier, ils peuvent recevoir des informations au fil de l'eau toute la journée et prendre de l'avance sur l'ouverture des dossiers avant la réception des échantillons."