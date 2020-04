Dans les Pyrénées-Orientales, afflux de commandes de produits locaux sur la plate-forme Kuupanda

Ce nouvel acteur de la consommation responsable, veut devenir le Airbnb du commerce local. Des ambitions fortes pour la plate-forme Kuupanda, développée depuis deux ans par quatre associés catalans, et lancée officiellement en janvier dernier.

Elle propose un outil simple de gestion des commandes pour les producteurs, et une place de marché regroupant différents produits alimentaires pour les consommateurs.

Une centaine de professionnels, maraîchers, apiculteurs ou encore viticulteurs et producteurs de viande, sont déjà inscrits sur la plate-forme, dont 90 % sur les Pyrénées-Orientales.

Depuis le début du confinement imposé pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, Kuupanda voit les commandes bondir sur son site, passant d'une moyenne de dix par jour à près de 200 actuellement.

"Les producteurs aussi cherchent de nouveaux débouchés pour leurs produits, détaille Pablo Fernandez, CEO de Kuupanda. Nous enregistrons sur cette période, cinq nouvelles inscriptions par jour, et on commence à s'étendre vers Narbonne, mais notre ambition est de couvrir la Région rapidement."

En fin d'année, Kuupanda espère regrouper près de 400 producteurs sur tout le territoire. Un développement crucial pour la plate-forme, qui base son modèle économique sur un système de commission de 5,5 % sur chaque commande côté producteurs, et des frais de gestion d'également 5,5 % côté consommateur.

"Nos services sont actuellement gratuits pour les professionnels jusqu'à la fin mai, précise Pablo Fernandez. Cet outil est pensé pour leur faciliter la vie et leur offrir simplement les possibilités de la vente en ligne. C'est une aide organisationnelle pour les livraisons, mais on offre surtout la possibilité aux producteurs de créer des points de contact dans un rayon de moins de 50 km de leur exploitation pour le retrait des commandes par les clients. Les agriculteurs peuvent aussi se regrouper et proposer aux consommateurs de récupérer ses différents produits sur un même point."