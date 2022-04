Food trucks : le succès fulgurant de Beau comme un camion

Dans leur fief de Castelnaudary (Aude), Robin Rouja et Nicolas Faëlli sont désormais plus sereins. Depuis le déménagement du siège de leur société Beau comme un camion en novembre dernier, ils ont pu multiplier par cinq leur surface de production, passant d'un ancien atelier de 200 m2 à 1.700 m2 aujourd'hui.

« Nos nouveaux locaux nous offrent un espace de stockage important pour les différentes pièces de nos camions, et un espace bureau, détaille Robin Rouja. Cet agrandissement était devenu indispensable. Nous pouvons désormais travailler la production du mois en cours simultanément sur un même plateau, sans avoir à déplacer les camions. Notre organisation a aussi évolué, elle est plus structurée et efficace. »

Une centaine de commandes

Ce nouveau siège permet également à l'équipe de Beau comme un camion de gagner en confort et d'héberger une équipe qui est montée à une vingtaine de salariés. Une croissance rapide pour l'entreprise fondée en octobre 2019, par deux amis d'enfance de Castelnaudary.

« Au début, nous travaillions tous les deux sur un camion pour Nicolas qui a installé une restauration à emporter sur le campus de son école d'ingénieur de Toulouse, poursuit Robin Rouja. On a acquis un certain savoir-faire dans le processus, et surtout on a constaté qu'il n'y avait pas d'entreprises proposant ce genre de service. »

Depuis l'Aude, Beau comme un camion livre ses véhicules dans toute la France

En plus de l'assemblage et de la personnalisation du food truck, Beau comme un camion propose des services pour réaliser les éléments visuels du camion et aide aussi ses clients dans leurs démarches juridiques. Leur service a séduit 80 clients en 2021, alors que le carnet de commandes de 2022 devrait atteindre une centaine de commandes.

Le camion ambulant, une piste pour d'autres services ?

« Les grands classiques comme les camions pizza ou burger restent nos produits phares, mais nous travaillons aussi des produits plus proches de la restauration traditionnelle, des camions pour des produits type cuisine du monde, ou pour de la restauration tournée vers des produits sains. Notre force est de pouvoir travailler un projet sur-mesure avec nos clients. Notre gamme de prix est très variable, une remorque pour la réalisation de pizza est à environ 25.000 euros, alors qu'un camion pizza neuf peut se vendre 65.000 euros. »

En plus du marché de la restauration à emporter, Beau comme un camion entend s'étendre vers d'autres métiers de service. L'entreprise a ainsi déjà réalisé des camions pour un pressing ambulant et pour un coiffeur, et revendique des contacts avec des commerçants intéressés pour mettre sur roues des services de toilettages pour chien, voire même des salons d'optiques.